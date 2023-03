Les Cougars du Collège Sault remporte un championnat après une saison sans défaite

L'équipe nord-ontarienne a connu une saison littéralement parfaite, et ce, après avoir affronté pour la première fois des équipes collégiales aux États-Unis.

Même si ces écoles comptaient jusqu'à six fois plus d'étudiants que le Collège Sault, donc un plus grand bassin d'athlètes, les Cougars les ont tous battus.

L’équipe compte quelques joueuses francophones, dont Marie-Pier Lecours et Jasmine Groleau.

Un moment incroyable

Je pense que la réalité ne nous a pas encore frappées. On a vraiment travaillé fort toute la saison pour se rendre là et on a finalement eu notre récompense. On est vraiment contentes , affirme Marie-Pier Lecours.

Jasmine Groleau affirme que l’obtention des médailles a été un moment incroyable .

Marie-Pier Lecours et Jasmine Groleau participeront au championnat national de hockey collégial, à la mi-mars 2023, à Boston. Photo : Gracieuseté de Sault College

Je ne pouvais pas le croire. J’ai regardé la médaille et j’ai réalisé ce qu’on venait de faire. J’ai embrassé tout le monde et j’ai pleuré un peu , confie-t-elle.

À écouter : Entrevue au matin du Nord avec Marie-Pier Lecours et Jasmine Groleau

De son côté, l’entraîneuse des Cougars Brianne Shunock est très fière.

« Il y a vraiment peu d’équipes qui peuvent se vanter d’être invaincues, surtout si on considère le nombre de matchs joués. » — Une citation de Brianne Shunock, entraîneuse des Cougars du Collège Sault

Mme Shunock affirme que la performance de l’équipe cette saison met le Collège Sault en avant-plan.

Elle estime toutefois qu’il faudra continuer de travailler pour maintenir la cadence et continuer de connaître un tel succès l’année prochaine.

Les joueuses vont maintenant pouvoir profiter d’un repos avant de revenir sur la glace dans quelques semaines pour un camp d’entraînement en vue de la saison prochaine.

Avec les informations d’Erik White de CBC News et de Frédéric Projean