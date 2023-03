Comme la majorité des Québécois, on peut se réjouir de la baisse de taxes pour le contribuable. Cependant, quand on regarde le budget au niveau du milieu municipal, il y a des manques, à notre avis. Les coûts sont en augmentation dans les municipalités, l’inflation frappe de plein fouet, puis à certains niveaux, on reste sur notre appétit , constate le vice-président de la FQM et maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Il demande de rencontrer rapidement le gouvernement pour discuter de certains sujets jugés urgents.

« Ce que les municipalités demandent, du moins la FQM , c’est une rencontre rapidement avec le gouvernement [...] pour avoir une conversation en profondeur sur certains enjeux criants comme l’inflation, entre autres, qui réduisent certains projets dans les municipalités. » — Une citation de Antoine Tardif, vice-président de la FQM