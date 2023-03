René Dallaire, ancien président de l’ACFA régionale de Bonnyville/Cold Lake, est décédé

C’est sous sa présidence que l’ ACFA régionale a réussi à faire venir la télévision francophone Radio-Canada, à Bonnyville, dans le nord-est de l’Alberta, selon un document sur l’historique de l’ ACFA de Bonnyville/Cold Lake. Une réalisation déterminante qui a aidé à l’expansion de la langue française à Bonnyville, solidifiant ainsi sa présence dans les foyers francophones.

Très impliqué dans des activités de la communauté francophone de Bonnyville, René Dallaire a œuvré pour l'achat du centre culturel francophone. Il se présentait toujours au premier rang de l'organisation des activités culturelles telles que le tournoi de golf, la fête des Rois et le festival Bonnyvillois, selon Jean-Claude Lajoie.

Celui-ci se souvient de son ami René Dallaire qu'il connaissait depuis l'enfance. Leurs familles respectives sont parties du lac Saint-Jean, au Québec, en 1953, pour s'installer à Corey, un hameau au nord de Bonnyville.

Les personnes qui arrivaient de loin devenaient automatiquement des familles, explique Jean-Claude Lajoie. René Dallaire a toujours été un ami. Un individu très généreux, généreux comme ami, généreux comme voisin, toujours prêt à aider, à prêter des choses, de l'équipement si j'en avais besoin.

Selon Jean-Claude Lajoie, la générosité de René Dallaire touchait plus largement la francophonie albertaine et la francophonie régionale à l' ACFA régionale de Bonnyville.

« C’était un homme convaincu et convaincant qui a fait son possible pour maintenir, et faire épanouir, le français, qui n'était pas du tout gêné de parler français et d'être francophone à part entière dans la communauté. »