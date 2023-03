Un investisseur américain critique le rendement de l’entreprise calgarienne Parkland

Parkland n’a pas été capable de convertir sa position stratégique et ses actifs de première qualité en rendements suffisants pour les actionnaires déclarent Arnaud Ajdler, un directeur associé chez Engine Capital LP et Brad Favreau, un associé chez Engine Capital LP.

Dans une lettre adressée à la direction de l’entreprise, l’investisseur américain déclare que le prix d’une action devrait valoir 45 $, ce qui représente une augmentation de 55 % par rapport au prix récent de l’action. Mercredi, l’action valait 32,05 $ à la clôture des marchés, soit une augmentation de 14,26 %.

« Nous sommes particulièrement inquiets des mauvais résultats de Parkland comparés au champion canadien des stations-service, Alimentation Couche-Tard » — Une citation de Arnaud Ajdler et Brad Favreau, Engine Capital LP

Dans le secteur de la vente, Parkland est l’un des commerçants d’essence indépendants à la croissance la plus rapide.

L’entreprise possède des stations-service à travers le Canada, le nord des États-Unis et les Caraïbes. Parkland possède les stations-service On the Run, qui devraient être dans plus d’un millier d’emplacements en 2024.

Ainsi, pour atteindre les objectifs évalués par Engine Capital LP, l’investisseur demande à l’entreprise calgarienne de se départir de tous ses actifs secondaires, dont la raffinerie de Burnaby, en Colombie-Britannique.

« Nous savons que plusieurs partis sont intéressés par ses actifs » — Une citation de Arnaud Ajdler et Brad Favreau, Engine Capital LP

Engine Capital LP exige une rencontre avec la direction et ajoute que si Parkland refuse de considérer les propositions apportées, l’entreprise devrait penser à vendre la compagnie Parkland elle-même à un capital privé ou des acheteurs stratégiques.

L’investisseur de New York possède environ 2 % des actions de Parkland.