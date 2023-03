Marchand quitte pour la Scandinavie sur la défensive

Le maire de Québec se défend de ne pas avoir attaqué plus vigoureusement le budget provincial et le manque d'investissements en logements sociaux comme l'a fait la mairesse de Montréal .

Avant son départ pour la Scandinavie mercredi, Bruno Marchand a concédé que la CAQ n'en faisait pas assez, mais que c'est à lui que revient la tâche de convaincre le gouvernement des besoins de Québec en termes de logements sociaux.

Mardi, le maire a refusé de condamner le cinquième budget Girard sur cet aspect, à l'inverse de plusieurs élus municipaux du Québec, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Celle-ci est allée jusqu'à affirmer que la CAQ ignorait la crise du logement.

« Elle n'est pas plus exigeante que moi. Je pense qu'on est exigent tous les deux. On a une façon différente de réagir aux annonces qui ont été faites hier. Est-ce que sa façon est la meilleure? Est-ce que ma façon est la meilleure? On verra. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le voyage en Scandinavie, où il sera notamment question de logements sociaux, arrive à point nommé pour le maire.

Je pense qu'on a encore, au Québec, à démontrer comment on peut faire une différence. Je pense qu'il y a des idées qui viennent d'ailleurs, qui sont déjà effectives, qui marchent, qui sont efficientes et qui peuvent nous inspirer à aller plus vite et peuvent faire des démonstrations aux partenaires , a indiqué Bruno Marchand avant son départ.

Il espère ainsi pouvoir convaincre les niveaux de gouvernement supérieurs d'augmenter le nombre de logements sociaux construits à l'aide d'idées innovantes.

Le nombre de 5000 est trop petit

Invité de nouveau à donner son appréciation du budget Girard, le maire Marchand a une fois de plus fait preuve de prudence, préférant attendre de voir les chiffres ventilés du gouvernement.

« On est présentement sur une ligne fine. Il est trop tôt pour dire que c'est un bon budget, trop tôt pour dire que c'est un mauvais, mais les résultats doivent venir. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Il convient que la construction de 5000 nouveaux logements sur 5 ans pour l'ensemble de la province ne permettra pas de répondre aux besoins.

Québec investira un milliard de dollars sur six ans pour accroître et entretenir le parc de logements sociaux et abordables , notamment en construisant plus de 5250 logements dans la province durant son mandat, dont 500 seront réalisés en collaboration avec le secteur privé.

Le nombre de 5000 est trop petit. Maintenant, on a encore le temps de convaincre le gouvernement sur les années subséquentes. Il y a encore du temps sur 5 ans. Notre premier objectif, nous, c'est 500 cette année, je l'ai répété hier à la ministre [de l'Habitation, France-Élaine] Duranceau, et on ne dérogera pas de ça , a réitéré le maire.

Bruno Marchand rappelle que la Ville peut jouir de nombreux groupe de ressources techniques qui sont expert dans la création de logements sociaux.

Le premier magistrat sera en Scandinavie jusqu'au 31 mars. Il se rendra notamment au Danemark, en Finlande et en Suède.