Budget : rien pour aider les municipalités à contrer l’inflation, déplore Sylvie Beaumont

Elle ne voit rien dans ce budget qui aidera les municipalités dont les dépenses courantes et les travaux d'infrastructure augmentent en raison de l'inflation.

Ma première déception, c'est évidemment en lien avec l'inflation. Je trouve qu'à l'intérieur du budget, en tout cas pour le moment, on ne trouve aucune espèce de contribution ou d'aide qui pourrait venir nous aider, nous les municipalités, à faire face à l'inflation qui est quand même extrêmement importante à l'heure actuelle et qui a des impacts sur nos finances municipales , a débuté la mairesse, lorsque interrogée mercredi.

La mairesse cible notamment les mauvaises surprises lorsque vient le temps de constater les résultats des appels d’offres.

On sait, avec l'explosion du coût des matériaux, de l'essence et les soumissions, c'est incroyable, on se retrouve avec des soumissions, parfois entre 30 % et 50 % plus élevées, donc je me serais attendu à avoir une mesure dans ce sens. Disons que le gouvernement en ce moment, je dirais, s'enrichit avec l'inflation, mais nous, les municipalités, on s'appauvrit , a-t-elle enchaîné.

Faire face aux changements climatiques

Sylvie Beaumont se donne quelques temps pour analyser les retombées concrètes des mesures provinciales sur chacune des régions. Mais déjà, constate-t-elle, le budget du gouvernement Legault ne prévoit rien face à l'impact des changements climatiques.

Ça me déçoit parce qu'évidemment, on va être de plus en plus confronté aux changements climatiques. On l'a vu nous l'année dernière, à la Ville d'Alma, c'est au-dessus d'un million de dollars que ça nous a coûté, qui n'était pas évidemment prévu dans nos budgets, à cause de d'une crue exceptionnelle à cause de pluies abondantes, à cause d'une tempête hivernale qui était imprévisible , a-t-elle débuté.

La route Ulysse s'est affaissée le 14 septembre. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Rappelons qu’Alma a dû gérer des pluies importantes l’an dernier. Un affaissement d’une route à la suite d’une pluie intense avait d’ailleurs coûté la vie à un homme à la mi-septembre.

J'aurais aimé voir à l'intérieur du budget des éléments qui font qu'on sait qu'on sera appuyé là-dedans parce que maintenant on devra revoir l'ensemble des critères quand on construit les ponceaux, quand on refait nos infrastructures municipales et ça va avoir des coûts ça et ça je le vois pas dans le budget à l'heure actuelle. Donc pour moi c'est une inquiétude , a-t-elle conclu.

