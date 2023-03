Le budget 2023-2024 ne répond pas à la réalité des Saskatchewanais, selon le NPD

Le NPD affirme que le budget ne tient pas compte des difficultés liées au coût de la vie et à la crise dans le secteur de la santé.

Ce budget montre que le Parti saskatchewanais est totalement déconnecté des priorités et des préoccupations des gens qui vivent dans cette province , a déclaré Carla Beck après la publication du budget.

Selon elle, aucun allègement fiscal n’est prévu dans le nouveau budget malgré le fait que la province s’attend à recevoir des revenus élevés.

« Si vous êtes un parent qui a du mal à joindre les deux bouts chaque mois, ou un jeune étudiant qui apprend dans une salle de classe surchargée et qui espère un investissement dans son avenir, ce budget ne vous aide pas. » — Une citation de Carla Beck, cheffe du Parti démocratique de la Saskatchewan

C'est un budget qui prouve que Scott Moe et le Parti Saskatchewanais ne vous écoutent pas. Notre province a tellement de potentiel , ajoute Carla Beck. Seulement 15 % des gens disent que leur situation financière est meilleure comparé à l'an dernier. Nous avons le deuxième taux le plus élevé d'insécurité financière au Canada.

Le porte-parole de l'opposition en matière de finance, Trent Wotherspoon, est aussi d’avis que le gouvernement provincial n’atteindra pas son but de créer 100 000 nouveaux emplois d’ici 2030.

Trent Wotherspoon affirme que les revenus tirés des ressources naturelles devraient être mieux utilisés pour venir en aide à la population. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Il s'agit d'un gouvernement endormi au volant, qui n'a pas prévu d'emplois pour diversifier notre économie et réaliser notre plein potentiel, affirme-t-il.

Le Parti de l’opposition déplore aussi le fait qu’aucun nouveau crédit d’impôt ou des avantages familiaux n’ont été inclus dans le nouveau budget malgré la hausse de certains services publics.

Selon Trent Wotherspoon, les recettes tirées, des ressources naturelles ont été fortement accrues en raison de l'invasion inexcusable de l'Ukraine.

Il affirme que le gouvernement dispose donc d'une trésorerie abondante et devrait plus investir pour aider les familles et des personnes qui sont confrontées à de graves difficultés liées au coût de la vie

Alors que d'autres provinces prennent des mesures énergiques pour stabiliser leur système de santé, le gouvernement du Parti saskatchewanais ignore une fois de plus les travailleurs et les professionnels de la santé a déclaré Trent Wotherspoon.

Un budget en deçà des attentes de la STF

Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) estime que le gouvernement provincial a ignoré les besoins des élèves et la réalité dans les écoles .

Selon le syndicat, le financement accordé dans le budget 2023-2024 ne prend pas en compte le nombre grandissant des élèves dans les écoles ainsi que les besoins qui sont plus complexes dans les salles de classe .

La présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, Samantha Becotte, affirme que le bien-être des élèves est gravement menacé parce que les divisions scolaires n'ont tout simplement pas assez de fonds pour répondre aux besoins des élèves. Ces décisions ont un impact critique et durable sur l'avenir de notre province.

Le budget provincial 2023-2024 accordera une augmentation du financement opérationnel de 2,5 % aux 27 divisions scolaires de la province. Cette augmentation n'est pas à la hauteur de la hausse des coûts et entraînera de nouvelles coupes dans les services et les soutiens dont les enfants ont besoin, s'inquiète le syndicat.

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan affirme qu'un minimum de 5 % est nécessaire pour maintenir les niveaux de financement de l'année dernière.

Mardi, la STF a demandé au gouvernement provincial d'investir au moins 400 millions de dollars en éducation publique, estimant qu’il y a eu une baisse de financement par élève de l'ordre d'environ 14 % depuis 2013.

Une occasion ratée, selon la SFL

La présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan (SFL), Lori Johb, affirme quant à elle que le gouvernement a manqué l'occasion d'utiliser le budget provincial pour accorder une véritable augmentation aux travailleurs de la Saskatchewan .

Les travailleurs de la Saskatchewan sont accablés par une flambée du coût de la vie, mais Scott Moe a choisi de ne pas leur accorder une véritable augmentation, bien qu'il ait engrangé des milliards de dollars supplémentaires en raison de la hausse des prix du pétrole a-t-elle déclaré.

Pour la SFL , le premier ministre Scott Moe et son gouvernement auraient pu annuler les hausses injustes des tarifs des services publics et augmenter substantiellement le salaire minimum .

« Le budget provincial de Scott Moe est un échec, il n'investit pas dans les travailleurs qui font tourner notre économie et fournissent nos services publics. » — Une citation de Lori Johb, présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement prévoit 19,7 milliards $ de revenus. Il s'agit d’une hausse de 2,5 milliards $, soit 14,7 %, par rapport au dernier budget.

La Saskatchewan prévoit, par ailleurs, 18,7 milliards $ de dépense, soit une augmentation de 5,9 % comparativement à la dernière année.