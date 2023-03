Guillaume Cyr dans The Sticky, une série sur « le vol de sirop d’érable du siècle »

L'acteur québécois Guillaume Cyr fera partie de la distribution de la série anglophone The Sticky, produite entre autres par Jamie Lee Curtis et qui racontera « le vol de sirop d'érable du siècle », survenu il y a 10 ans dans le Centre-du-Québec.

La série se basera sur cette histoire qui a fait les manchettes internationales en 2011, alors que 70 % de l'approvisionnement mondial en sirop d'érable a été dérobé au Québec.

Richard Vallières au palais de justice de Trois-Rivières, lors de son procès pour vol de sirop d'érable en novembre 2016. Photo : Radio-Canada / Sarah Désilets-Rousseau

Estimé à 18 millions de dollars, le vol a été découvert en 2012 lors d’un contrôle de routine des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ, anciennement la FPAQ) dans son entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford. Il s’agit du plus gros vol ayant fait l'objet d'une enquête dans l’histoire de la Sûreté du Québec.

Richard Vallières, reconnu coupable du vol en 2016, a été débouté en Cour suprême en mars 2022. Il a été condamné à payer environ 9,1 millions de dollars en amendes compensatoires.

Une série produite par Jamie Lee Curtis, nouvellement oscarisée

En plus de Guillaume Cyr, qui incarnera l’agent de sécurité Rémy Bouchard, la série mettra en vedette Margo Martindale dans le rôle de l’acéricultrice endurcie Ruth Landry et Chris Diamantopoulos dans celui de Mike Byrne, un petit mafieux.

Jamie Lee Curtis a remporté un premier Oscar en 45 ans de carrière le 11 mars à Hollywood. Photo : Getty Images / Kevin Winter

L’actrice Jamie Lee Curtis, qui a remporté son premier Oscar le 11 mars dernier pour son rôle dans Tout, partout, tout à la fois, agira à titre de productrice déléguée pour la série, produite par Amazon, Blumhouse Television, Megamix, Comet Pictures et la boîte canadienne Sphère Média.

The Sticky sera tournée à Montréal et ses environs par les réalisateurs canadiens Michael Dowse (Goon : Dur à cuire, Stuber) et Joyce Wong (Spencer Sisters, Sort of), et devrait être disponible en 2024 sur la plateforme Prime Video.