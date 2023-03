En ouverture, un spectacle de la chorégraphe Elle Sofe Sara, qui transportera le public de l’Esplanade tranquille de la Place des Arts aux entrailles du Monument-National.

Présenté en première nord-américaine, Vástádus eana est un récit polyphonique de résistance qui explore l’histoire d’amour avec le territoire de son peuple originaire du nord de l’Europe, selon un communiqué.

Toujours sur l’Esplanade tranquille, le festival présentera aussi un grand spectacle gratuit du 25 au 27 mai, Creation Destruction, de Dana Gingras. Une troupe de danse et des musiciens et musiciennes y feront vivre la naissance d’une étoile.

Le FTA présentera en tout 24 spectacles de théâtre et de danse, avec des artistes provenant de 21 pays.

L'auteur et comédien Cliff Cardinal présentera une pièce au FTA. Photo : Dahlia Katz

Du côté du théâtre, notons la présentation de The Land Acknowledgement or As You Like It, de l’auteur et comédien autochtone Cliff Cardinal, de la communauté de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud.

Le paragraphe qui suit est divulgâcheur.

Plutôt que de proposer une adaptation de la célèbre pièce de Shakespeare, Cardinal y explore les relations entre les Premières Nations et le reste de la population nord-américaine en s’attaquant notamment aux comportements jugés politiquement corrects comme les reconnaissances de territoire avant les spectacles.

Toute la programmation du FTA, avec ses spectacles, mais aussi ses nombreuses activités ouvertes à tous et toutes, débats d’idées, rencontres avec des artistes et ateliers, se trouve sur le site web de l’organisation  (Nouvelle fenêtre) . Le festival se tient du 24 mai au 8 juin.