Dolbeau-Mistassini : 46 unités de logement livrées d’ici 2024

Déjà, neuf des 12 terrains disponibles ont été vendus sur la rue des Franciscaines à des promoteurs privés.

Des unités de logement ont déjà fait leur apparition et, au total, 46 seront livrées d'ici 2024.

Le taux d’inoccupation à Dolbeau-Mistassini se situait à 1,3 % en octobre dernier, selon les données publiées en janvier par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Il était évalué à 3,9 % un an plus tôt.

Ce qu’on souhaitait, c’est de le rendre disponible pour des constructions assez rapides à des promoteurs privés qui cognaient aussi à nos portes parce qu’il n’y avait pas de terrains nulle part. C’était une façon pour nous de répondre aux besoins de logement , a expliqué Isabelle Simard, directrice au développement économique à la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Le projet ne fait pas l'unanimité puisque les loyers coûteront de 1000 $ à 1200 $ par mois. C'est bien loin des 491 $ en moyenne observés dans le secteur, selon les données de la SCHL pour 2022. Ces loyers seront donc peu abordables selon plusieurs personnes issues du milieu économique qui ont préféré rester anonymes. La Ville offre toutefois un crédit de taxes pour diminuer les coûts des promoteurs et mise sur le déplacement des locataires.

Des unités de logement ont déjà fait leur apparition sur la rue des Franciscaines et au total 46 seront livrées d'ici 2024. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

On va libérer d’autres logements qui vont être cette fois-ci plus abordables. C’est évident que les nouveaux logements sont entre 1000 $ et 1200 $ par mois, mais par contre, ceux et celles qui vendent leur propriété ou qui vont tout simplement changer d’appartement vont laisser un logement peut-être plus abordable entre 600 $ et 800 $ par mois pour s’en aller dans ce développement-là , a commenté André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini.

C’est faux, croit l'organisme Loge m'entraide, qui défend les mal-logés.

Ça va avoir une incidence sur la spéculation. Autrement dit, ça va augmenter le coût moyen des loyers et ça va avoir une répercussion auprès des locataires à faible revenu , a lancé Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide.

Pour le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le résultat risque d'être catastrophique. D'autant plus que Québec se tournera vers l'entreprise privée pour construire le tiers des 1500 nouveaux logements annoncés dans son budget mardi.

Il n’y a pas 56 000 méthodes. Il faut développer du logement sans but lucratif, du logement hors marché qui va être propriété des coopératives, des OSBL ou des offices d’habitation dont la mission ne sera pas de faire du profit, mais bien de loger convenablement des ménages à faible et à modeste revenu , a soutenu Marie-Josée Corriveau, coordonnatrice du FRAPRU .

La MRC de Maria-Chapdelaine lancera dans les prochains jours un appel de candidatures pour un poste de chargé de projet en habitation. L'organisation veut ainsi aider les municipalités de son territoire à répondre au besoin criant de logements abordables.

D’après un reportage de Mélissa Paradis