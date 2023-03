Un restaurant met à l’honneur la tradition de la conserve à Saint-Paul

Pour Debra Poulin, l’ouverture de cette section de son établissement représente la culmination de six ans d’efforts et de réflexion. À l’entrée du restaurant, se trouvent maintenant des étagères remplies de conserves préparées à la main, et des panneaux accrochés aux murs racontent, en anglais et en français, cet art traditionnel à travers le temps.

Nous avons changé l’aménagement de la pièce, il y a des panneaux explicatifs et vous pouvez lire ce qu’on fait ici , explique la restauratrice.

Les clients du Twisted Fork peuvent profiter de l'économusée et du restaurant à la fois. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Le tout réunit sous le même toit l'entrepreneuriat et l’histoire grâce à un concept québécois trentenaire, l’économusée. Les économusées regroupent des entrepreneurs partout au pays qui créent des destinations touristiques et gastronomiques, comme dans le cas du Twisted Fork.

L’idée d'un économusée, c'est de mettre en valeur le savoir-faire de l'artisan et [...] on vient ajouter une dimension touristique à l'entreprise , souligne le directeur général du réseau, Carl-Éric Guertin. Ici, on met en valeur les conserves, donc c'est toute l'histoire de la conserverie et du travail de l’artisan.

Le concept d'économusée s’est exporté en Alberta en 2018, à Vermillon, explique Carl-Éric Guertin. C’est la fromagerie familiale Old School Cheesery qui a fait le grand saut pour la première fois. Ça ouvre tellement de possibilités , assure Valérie Roberts, copropriétaire de l’entreprise.

Les panneaux d'information au Twisted Fork sont écrits en français et en anglais. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

L'initiative a aussi permis à la Old School Cheesery de rejoindre le réseau des économusées, raconte Valérie Roberts.

« Ça nous a vraiment mis sur la map. » — Une citation de Valérie Roberts, copropriétaire, Old School Cheesery

En Alberta, il existe quatre économusées, dont celui au Twisted Fork.