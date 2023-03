Plus de policiers au Nouveau-Brunswick : ce n’est pas la solution, disent des experts

Jean Sauvageau, professeur en criminologie de l’Université St.Thomas à Fredericton, n’est pas surpris que le gouvernement ait choisi d’investir dans les corps policiers pour régler un problème complexe.

Le criminologue précise que dans le contexte où les corps policiers sont fort occupés dans la province, cette nouvelle devrait réjouir les intervenants de premières lignes. J’imagine que d'avoir un peu de renfort, ça sera le bienvenu sur le terrain .

Mais dans le contexte de la lutte contre la criminalité, ces investissements ratent la cible. Ce n’est pas la bonne façon de faire. Ça n’aura pas les résultats escomptés , lance-t-il.

Jean Sauvageau, professeur de criminologie à l'Université St. Thomas au Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Jean Sauvageau reconnaît que la criminalité augmente au Nouveau-Brunswick, comme partout au pays, particulièrement depuis 2014, et qu’il est plus que temps d’agir. Mais augmenter le nombre de policiers n’est pas la voix à prendre.

Si on se donnait la peine de bien étudier d’abord. De l’augmentation de la criminalité, qui commet tel type de crime, pour quelles raisons, dans quelles circonstances. On pourrait mieux cibler et probablement découvrir que c’est des trucs que la police n’est pas en mesure de faire , explique-t-il.

Jean Sauvageau ajoute que le fait de se tourner vers la police est un réflexe quasi naturel qui n’a jamais fait ses preuves .

Il croit que le gouvernement doit donc mieux comprendre les raisons qui expliquent l’augmentation du taux de criminalité et investir dans des ressources en lien avec ces problèmes.

Si on investissait plutôt dans la question des drogues, dans la mesure où c’est un problème de santé et non pas un problème légal, on pourrait peut-être commencer à voir un véritable impact.

Élargir notre vision

Marie-Andrée Pelland, professeure en criminologie à l’Université de Moncton, est du même avis et croit que la province n’a pas nécessairement besoin de plus de policiers.

Marie-Andrée Pelland, professeure en criminologie à l’Université de Moncton (Photo d'archives) Photo : Image : Université de Moncton

On a besoin des équipes : travailleurs sociaux- criminologues -policiers, pour aller sur les situations de crise, parce que le policier, lui, est peut-être moins formé pour intervenir en situation de crise quand il y a des troubles de santé mentale, des questions de consommation de drogue. Le travailleur social est formé pour ça , dit-elle.

« Je crois qu’il faut penser à l’extérieur de la boîte, c’est pas les policiers qu'on a besoin dans les rues, par exemple de Moncton, c’est des personnes formées pour intervenir en situation de crise. » — Une citation de Marie-Andrée Pelland, professeur en criminologie à l'Université de Moncton

Moncton, un endroit particulier

En août dernier, un rapport de Statistique Canada révélait que Moncton détenait le troisième taux de criminalité déclaré par la police au Canada en 2021. L’indice de gravité de la criminalité a aussi augmenté.

Le commandant du détachement Codiac de la GRC à Moncton, Benoit Jolette, affirme que Moncton est un endroit particulier et qu’il est difficile de le comparer à d’autres régions de la province, en invoquant les problèmes d’itinérance et de drogues.

Benoit Jolette, commandant du détachement Codiac de la GRC de Moncton (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Le commandant se réjouit de voir que le gouvernement augmente ses dépenses en matière de sécurité publique.

C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde qui travaille pour la GRC , le milieu policier pour la province du Nouveau-Brunswick , dit-il, en précisant que le budget de Moncton est différent et découle du budget des trois municipalités que le détachement dessert, mais que celui-ci fait souvent affaire avec des unités spécialisées de la province.

Il ajoute que pour son détachement, la priorité est de développer des partenariats avec les trois municipalités. Une présence accrue de policiers dans les rues sera remarquée d’ici les prochaines semaines et ceux-ci chercheront à interagir avec la population.

On veut faire partie de la communauté, on veut rendre la ville et la région plus sécuritaire, donc vous allez nous voir de différentes manières : à pied, en vélo, en véhicule, et j’ai bien hâte de voir les résultats , lance-t-il.

Le conseiller municipal Charles Léger se réjouit de voir que les policiers seront plus présents dans les rues de Moncton.

Avoir des agents qui sont dédiés au crime organisé ou au niveau des drogues, va aussi être quelque chose qui va nous être très efficace au niveau de notre sécurité publique , dit-il.

Les priorités du gouvernement remises en question

Ainsi, dans son budget, le gouvernement Higgs choisit de faire de la lutte contre le crime une priorité.

Dans un document annexé au budget et remis en mêlée de presse mardi, la province donne plus de détails sur sa stratégie de réforme de la police. L’augmentation du financement annuel permettra d’ajouter 80 agents de la GRC , dont 51 agents de première ligne, ce qui permettra d’atteindre un ratio de 1 agent de la GRC pour 100 000 Néo-Brunswickois.

Le document précise aussi que les fonds supplémentaires permettront de recruter du personnel pour les unités spécialisées qui sont incapables de répondre aux besoins actuels .

Des investissements sont également prévus pour atténuer les pressions sur le système judiciaire et améliorer la sécurité des détenus et du personnel dans les établissements correctionnels de la province.

Pour certains, ce choix n’est pas le bon.

On a vu une augmentation de 33 millions dans la sécurité publique, mais on a vu zéro mention dans la culture, on a vu très peu de mentions au niveau de l’environnement , dit le député du Parti vert, Kevin Arseneau.

Le député vert, Kevin Arseneau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les investissements de 29,7 millions $ pour le recrutement et la rétention du personnel en santé sont un pas dans la bonne direction, mais nous sommes déconcertés de voir que le gouvernement prévoit investir encore plus d’argent, 32,6 millions, pour augmenter le nombre de policiers dans la province. Le gouvernement ne semble pas avoir les priorités à la bonne place , soutient Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick pour la santé.

