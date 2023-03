Un combat des chefs dans New Haven-Rocky Point

C’est dans la circonscription de New Haven-Rocky Point que se tient l’une des courses les plus surveillées de cette campagne électorale à l’île.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, et la cheffe des libéraux, Sharon Cameron , croisent le fer dans cette circonscription située à 15 minutes de Charlottetown, la capitale insulaire.

Neuf bureaux de vote sont éparpillés sur un vaste territoire dans cette circonscription où 4218 électeurs sont inscrits, selon les données de 2019 d’Élections Île-du-Prince-Édouard.

Une tentative de répéter l’exploit

Cette année, cela fait 30 ans que Peter Bevan-Baker a disputé sa première élection.

Dentiste de formation et écrivain, il a commencé sa carrière en politique en Ontario. Il habite à l'île depuis 2002, mais ce n'est que 10 ans après son arrivée qu'il est devenu chef du Parti vert insulaire.

« Bien que ce soit ma douze, treizième campagne, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la vie en politique. » — Une citation de Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard

Le politicien vert a remporté pour la première fois un siège à l'Assemblée législative de l’île, en 2015, dans la circonscription de Kellys Cross-Cumberland.

À l’heure actuelle, une partie de cette circonscription compose celle de New Haven-Rocky Point en raison du redécoupage de la carte électorale de 2017.

En 2019, Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard, a obtenu 53,8 % des voix dans sa circonscription. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

En 2019, Peter Bevan-Baker a été élu dans la circonscription de New Haven-Rocky Point avec 53,8 % des voix, soit 1870 électeurs qui ont voté pour lui.

Son parti a également réalisé un exploit et est devenu l’opposition officielle avec huit élus, une première pour les verts au Canada.

J'ai essayé de ne pas trop m'attacher à ce que cette percée représente, et nous nous sommes plutôt concentrés sur notre bon travail , déclare Peter Bevan-Baker.

« Après quatre ans, je peux dire avec fierté et confiance que nous avons obtenu d'excellents résultats. Je dirais même que nous avons été l'opposition officielle la plus efficace de l'histoire de l'Île-du-Prince-Édouard. » — Une citation de Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard

Lors des quatre dernières années, les verts ont fait approuver une vingtaine de leurs projets de loi. Un accomplissement qui devrait aider son parti à répéter l'exploit de 2019, selon Peter Bevan-Baker.

Notre participation a été pertinente et solide à l’assemblée , croit-il.

Le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, dévoile sa plateforme électorale le 23 mars. Photo : Brittany Spencer/CBC

Le chef des verts estime que son caucus a su bien exécuter le travail d'opposition officielle devant le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King.

Nous avons posé des questions très difficiles et incisives à l'assemblée. Nous avons demandé au gouvernement de rendre des comptes à un niveau différent et avec un degré d'intensité et de connaissance différent de celui de tout autre gouvernement auparavant , ajoute-t-il.

Une tentative de renouveau libérale

Aussi candidate dans la circonscription de New Haven-Rocky Point, la cheffe des libéraux, Sharon Cameron, a évolué dans le milieu de l’éducation de l’île, notamment dans des écoles et à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Elle a occupé plusieurs postes dans la fonction publique et dans le secteur communautaire. Sharon Cameron a été sous-ministre durant les gouvernements libéraux de Robert Ghiz et Wade MacLauchlan, entre 2007 et 2018.

« Je ne suis pas une politicienne, mais je comprends le système, je sais comment faire coopérer les gens, et je sais comment rédiger un plan de gestion. » — Une citation de Sharon Cameron, chef du Parti libéral de l’Île-du-Prince-Édouard

Elle a brigué l’investiture libérale lors des élections partielles de 2021 dans la circonscription de Cornwall-Meadowbank, mais sans succès. À l'époque, c'était Jane MacIsaac qui avait pu représenter les libéraux dans cette circonscription.

Je n’ai pas réussi, mais je me suis bâti un bon réseau dans la communauté , ajoute Sharon Cameron.

La cheffe du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard, Sharon Cameron, a été choisi pour ce poste en novembre 2022. Photo : CBC / Shane Hennessey

L’entrée en politique de Sharon Cameron a été motivée par son désir de remettre le Parti libéral sur la bonne voie. Lors des dernières élections provinciales, en 2019, le Parti libéral avait cependant terminé troisième, après avoir 12 ans au pouvoir.

« Cela a été un choc pour le parti. Il nous fallait réformer le parti et ramener les gens pour qu’on fasse entendre notre voix de nouveau. » — Une citation de Sharon Cameron, cheffe du Parti libéral de l’Île-du-Prince-Édouard

Choisie comme chef des libéraux en novembre 2022, Sharon Cameron a bon espoir que le parti regagne la confiance des électeurs.

Nous voulons présenter un nouveau Parti libéral qui a des liens avec le passé, mais qui est prêt à affronter les changements rapides de l'avenir avec une nouvelle liste de candidats diversifiés , ajoute-t-elle.

La plateforme électorale de Sharron Cameron et du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard a été dévoilée le 22 mars. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La course la plus surveillée

Sharon Cameron aurait pu choisir sa circonscription d’origine à Cornwall-Meadowbank, mais elle a opté pour confronter le chef des verts dans la circonscription voisine à New Haven-Rocky Point.

Les verts n’ont pas fait une bonne opposition au gouvernement, c’est pour cela que j’ai choisi cette circonscription , explique-t-elle.

Pour Peter Bevan-Baker, un combat contre une autre chef de parti ne change pas sa stratégie de campagne.

Les gens ont l'habitude de me voir dans la communauté, et je ne suis pas une personne qui arrive à la dernière minute pour demander leur vote , lance-t-il.