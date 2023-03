Revenus en hausse et surplus prévus de 1 G$ pour la Saskatchewan

La population de la Saskatchewan croît plus rapidement que jamais depuis plus d'un siècle. Ce budget est conçu pour garantir que cette croissance se poursuive et qu'elle soit bénéfique pour tous , soutient Donna Harpauer dans un communiqué.

Pour l’année 2023-2024, le gouvernement prévoit 19,7 milliards $ de revenus. Il s'agit d’une hausse de 2,5 milliards $, soit 14,7 %, par rapport au dernier budget.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Saskatchewan prévoit, par ailleurs, 18,7 milliards $ de dépense, soit une augmentation de 5,9 % comparativement à la dernière année.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

« La Saskatchewan connaît sa croissance la plus rapide depuis plus d'un siècle. » — Une citation de Donna Harpauer, ministre des Finances de la Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan ne prévoit aucune augmentation de taxes ni de nouvelles taxes. La province espère ainsi maintenir un coût de la vie abordable pour les habitants de la Saskatchewan.

Par ailleurs, 1 milliard $ servira à réduire la dette publique, ce qui permettra de réduire les frais d'intérêt et d'investir les économies ainsi réalisées dans les services, les programmes et les immobilisations nécessaires , précise Mme Harpauer.

Éducation : un budget qui n'oublie pas la Fransaskoisie

Du côté de l’éducation, le gouvernement de la Saskatchewan compte débourser 4 milliards $, soit une augmentation de 6,2 % par rapport au budget de l’année dernière.

Les divisions scolaires de la province verront leur budget être augmenté de 2,5 %. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De cette somme, un montant sera alloué pour débuter la planification de deux écoles francophones, soit une nouvelle école à Prince Albert pour remplacer l’école Valois, ainsi qu’une nouvelle école élémentaire à Saskatoon.

Un financement qui fait suite à un engagement pris par la province en 2019. Cette dernière s’était engagée à construire un total de trois écoles francophones à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert d'ici 2025.

De plus, 115,7 millions $ seront investis pour la rénovation de cinq écoles existantes et la construction de 15 nouvelles écoles, dont une école élémentaire francophone à Regina.

Du côté provinciale, les 27 divisions scolaires recevront un financement de 2,04 milliards $ pour le fonctionnement de leurs établissements scolaires, ce qui représente une augmentation de 2,5 % par rapport au budget précédent , peut-on lire dans le budget.

Par ailleurs, un montant de 23 millions $ sera accordé pour soutenir le démarrage et le fonctionnement du nouveau Centre d’apprentissage à distance de la Saskatchewan. Selon la province, ce centre devrait permettre d’offrir aux élèves et aux enseignants des possibilités d'apprentissage flexibles, quel que soit l'endroit où ils vivent en Saskatchewan .

La province souhaite également soutenir les bibliothèques publiques en modernisant la collection centrale de documents multilingues et en ajoutant des documents en langues autochtones ainsi que des ressources d'alphabétisation pour soutenir la croissance et la diversité dans la province.

Santé : attirer, former et retenir davantage de personnel

Le gouvernement de la Saskatchewan accordera une enveloppe record de 7,1 milliards $ dans le domaine de la santé. De cette somme, 6,9 milliards $ seront accordés au ministère de la Santé, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année dernière.

Près de 550 places seront ajoutées dans 18 programmes de formation dans le domaine de la santé dans la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Le budget comprend un financement accru pour recruter plus de médecins, embaucher plus de travailleurs de la santé, effectuer plus d'opérations chirurgicales, améliorer les services médicaux d'urgence, maintenir les coûts des médicaments sur ordonnance à un niveau bas et construire de nouveaux hôpitaux , explique le ministre de la Santé, Paul Merriman, dans un communiqué.

Afin de combattre la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le milieu, la province souhaite ajouter 250 postes à temps plein dans les régions rurales et éloignées de la Saskatchewan. À noter que la création de ces nouveaux postes avait déjà été annoncée en septembre dernier.

Par ailleurs, près de 550 places seront ajoutées dans 18 programmes de formation dans le domaine de la santé afin de répondre aux besoins des principaux marchés . 150 places de plus seront aussi ajoutées dans les programmes de soins infirmiers.

Le gouvernement augmentera également de 39 millions $ les soins offerts aux aînés. De ce montant, 5,5 millions $ seront accordés pour la création de 75 nouveaux postes de préposés en soins continus.

Agriculture : investir pour soutenir

Selon la province, en 2022, les producteurs de la Saskatchewan ont récolté près de 35 millions de tonnes de récolte permettant des exportations agroalimentaires records de 18,4 milliards $.

« Le secteur est bien placé pour continuer à relever les défis liés à l'agriculture et à tirer parti de ses succès », estime le ministre de l'Agriculture. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Pour continuer à soutenir le secteur, le gouvernement y investira 1,4 milliard $. De cette somme, 548,2 millions $ iront au ministère de l'Agriculture, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente.

Le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, estime que ces investissements aideront les agriculteurs, les éleveurs et les entreprises agroalimentaires de la province à rester compétitifs et à fonctionner de manière durable.

Le secteur est bien placé pour continuer à relever les défis liés à l'agriculture et à tirer parti de ses succès , précise David Marit dans le communiqué.

Déterminée à lutter contre la toxicomanie

Afin de lutter contre la toxicomanie, le gouvernement prévoit un investissement de 518 millions $ dans les programmes et services en matière de toxicomanie ainsi qu’en santé mentale.

Malgré le désir du gouvernement de combattre la toxicomanie, le centre de consommation supervisé de Saskatoon, Prairie Harm Reduction, ne fait pas partie du budget provincial. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Selon la province, le budget de cette année apportera des niveaux records de soutien financier dans le secteur.

Ce financement en matière de santé mentale et de toxicomanie représente désormais 7,5 % de l'ensemble des dépenses de santé, soit l'investissement le plus élevé dans ce domaine jamais réalisé en Saskatchewan , indique la province.

Par ailleurs, encore une fois, le centre de consommation de drogues de Saskatoon, Prairie Harm Reduction, est exclu du budget 2023-2024 malgré les appels de l'organisation concernant le manque de financement pour les services offerts à ceux qui ont des problèmes de dépendance.

De nombreux programmes gouvernementaux recevront un financement de 26,6 millions $ supplémentaires afin d'offrir plus de prestation pour les résidents à faible revenu, ainsi qu’aux familles et aux personnes âgées.

Selon Donna Harpauer, cet investissement aidera également les organisations à faire face aux pressions opérationnelles et à recruter et conserver du personnel qualifié.

Aller de l'avant avec la police provinciale

Un financement de 7 millions $ sera accordé pour mettre sur pied le nouveau service de police provinciale (SMS). Celui-ci a pour but d'accroître la capacité de maintien de l'ordre dans la province, tout en mettant l'accent sur les régions rurales et éloignées.

D’ici la fin de 2026, le gouvernement prévoit que le SMS comptera environ 70 agents, assurant ainsi une présence supplémentaire des forces de l'ordre dans la province tout en soutenant les opérations de la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan , explique un communiqué.