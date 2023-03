Pluie d’annonces prébudgétaires à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador desserre les cordons de la bourse, annonçant plus de 1,5 milliard de dollars en nouvelles dépenses et réductions d’impôts lors des deux dernières semaines.

Mercredi, la veille de l'annonce du budget provincial, le premier ministre, Andrew Furey, a promis 1,4 milliard de dollars sur cinq ans en nouveaux travaux routiers, laissant entendre que son gouvernement annoncera jeudi la finalisation de l’autoroute Team Gushue, dans la région de Saint-Jean.

Le gouvernement a aussi promis plus de 100 millions de dollars au cours des deux dernières semaines :

le prolongement de la réduction de la taxe sur l'essence et le mazout (63,4 millions)

10 nouvelles cliniques de santé collaborative (21,2 millions)

des primes de rétention de 25 000 $ pour les médecins de famille (14,4 millions)

une nouvelle clinique de soins urgents pour la région de Saint-Jean (4,9 millions)

des primes de 11 000 $ à 17 000 $ pour les médecins en région rurale (aucune estimation fournie)

L’objectif est de trouver un équilibre

Les libéraux indiquent que le prochain budget va se concentrer sur la santé et que de nouvelles dépenses sont au menu. Est-ce que d’autres annonces importantes sont à prévoir, jeudi?

Vous aurez besoin d’attendre , a dit le premier ministre Furey, mercredi, arborant un grand sourire.

L’objectif est de trouver un équilibre , a-t-il ajouté. Certains investissements que nous avons annoncés ont été retardés pendant des années pour différentes raisons.

Lors du dépôt du dernier budget provincial, en avril dernier, le gouvernement projetait un déficit de 351 millions de dollars pour l’exercice 2022-2023.

Six mois plus tard, il a revu ses projections à la hausse, prévoyant plutôt un surplus de 479 millions. Ce revirement a été le résultat de l’augmentation imprévue des revenus d’impôts et du prix du pétrole.