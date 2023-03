Budget provincial 2023 : réactions en demi-teinte dans le milieu culturel 

Parmi les grandes lignes du budget en matière culturelle, on note d’abord cette somme de 25 M $ supplémentaires qui permettra de maintenir le Programme d'aide aux festivals et événements touristiques, qui soutient annuellement près de 200 festivals et événements de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec.

On accueille ça très favorablement. On avait fait valoir au cours des derniers mois que la situation était particulièrement difficile dans les festivals, avec une forme de déstructuration de notre secteur et de surinflation , a affirmé Martin Roy, directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

Ces 25 M $ supplémentaires sur trois ans vont venir bonifier l’enveloppe, qui devait être d’à peu près 25 M $ pour l’année en cours. Ça va plutôt être 30 M $ de dollars. C’est un coup de pouce vraiment intéressant pour nous. Rappelons que plusieurs festivals montréalais avaient tiré la sonnette d’alarme en février, inquiets pour leur survie.

Aide à la billetterie : un atterrissage en douceur , selon l'ADISQ

Jean-François Renaud, président du CA de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), s’est aussi déclaré satisfait des annonces du gouvernement.

On en comprend qu’il y a 561,4 millions sur cinq ans pour la culture au Québec, donc c’est intéressant et positif , a-t-il expliqué, avant de saluer la décision de la Coalition avenir Québec (CAQ) de maintenir le programme d’aide à la billetterie, instaurée en 2020 pour contrer les effets de la pandémie sur l’affluence dans les salles de spectacle.

L’industrie du spectacle a été très touchée par la pandémie dans les trois dernières années, donc il y a une poursuite de l’aide à la billetterie à raison de 12,8 M $ en 2023-2024, 7,7 M $ en 2024-2025 et 3,3 M $ en 2025-2026 , a-t-il détaillé.

On avait fait des demandes pour un atterrissage en douceur et on sent que c’est la volonté des instances gouvernementales.

Le premier ministre, François Legault, et le ministre des Finances, Eric Girard, qui a présenté son budget mardi en fin d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

Quatre associations professionnelles d’artistes satisfaites

Dans un communiqué conjoint, quatre autres regroupements se sont dits satisfaits des mesures annoncées par le gouvernement.

L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec (GMMQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Union des artistes (UDA) se disent satisfaites des mesures annoncées par le gouvernement, notamment avec 561,4 M $ pour valoriser la culture québécoise qui doit servir les artistes, les artisans et les créateurs d’ici , ont affirmé les présidents et présidentes des quatre regroupements.

L’augmentation du budget pour les programmes pédagogiques particuliers et le Conservatoire de musique, très bonne nouvelle pour l’enseignement des arts et l’accès à ces programmes sur l’ensemble du territoire.

101 M $ pour le contenu jeunesse à Télé-Québec

Les quatre associations ont également salué l'enveloppe de 101,1 millions de dollars dédiée à Télé-Québec afin que la chaîne réaffirme son rôle en programmation jeunesse et bonifie l’offre de services disponible sur ses différentes plateformes , a affirmé le ministre des Finances, Eric Girard, dans son discours sur le budget devant l’Assemblée nationale.

Les nouveaux fonds dédiés pour la production originale à Télé-Québec permettront de faire rayonner davantage le contenu produit par nos artistes , ont conclu l’ARRQ, la GMMQ, la SARTEC et l’UDA.

Autre mesure culturelle d’intérêt annoncée mardi : la CAQ prévoit travailler sur l’élaboration d'un passeport culturel numérique pour les jeunes. Le ministre des Finances, Eric Girard, a d’ailleurs mis de côté 4,2 M $ pour ce projet.

Déception dans le secteur de la production audiovisuelle

Le lendemain de veille a été plus difficile à encaisser du côté des artisanes et artisans du secteur de la production audiovisuelle, qui ont l’impression de ne pas avoir été entendus par le gouvernement.

L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a affirmé dans un communiqué être déçue que le gouvernement du Québec n’ait pas retenu sa principale demande, soit d’ajuster à la hausse le Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise , une déception partagée par l’AQTIS 514 IATSE, le plus grand syndicat de techniciens et techniciennes de l’image et du son de la province.

On avait bien indiqué au gouvernement toutes les questions dont on a parlé en 2022, c’est-à-dire un sous-financement de la production québécoise et la question de crédits d’impôt à la production étrangère, qui sont de moins en moins compétitifs à l’international , a expliqué Christian Lemay, président de l’AQTIS 514 IATSE.

Au mois de décembre dernier, M. Lemay avait justement noté une baisse d’activité considérable des tournages étrangers au Québec en 2022, notamment à cause de ces crédits d’impôt, bien plus avantageux dans d’autres provinces canadiennes ou encore en Europe.

Nos techniciens savent très bien que leur contribution à la production audiovisuelle contribue aussi par le fait même à l’économie de la province. Notre message est orienté dans la même direction que celui du gouvernement et on a de la difficulté à comprendre pourquoi on a autant de difficulté à se faire entendre.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.