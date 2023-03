Un drone courrier testé à Fermont

Les essais ont été réalisés à l’occasion de la course de motoneige Cain’s Quest, justement parce qu’elle rassemblait des équipes de recherche et sauvetage de la région, selon le chargé de projet au Centre d’innovation de Transports Canada, Mark Robbins.

On a toujours envie de faire nos expériences dans des conditions extrêmes pour tester nos drones , renchérit-il. En effet, les engins, qui sont lancés à partir d’avions en vol de manière à atteindre des cibles difficiles d’accès, par exemple dans le Nord québécois.

Le chargé de projet au Centre d’innovation de Transports Canada Mark Robbins et son équipe se sont rendus près de Fermont pour tester l'engin dans des conditions extrêmes. Photo : AFP / Billy Kyle et Sarah Dotson

Mais Transport Canada envisage aussi d’autres utilisations plus quotidiennes à ces drones qui peuvent, après tout, transporter une masse de plus de 7 kilogrammes. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, par exemple, ils pourraient devenir un outil pour livrer des colis aux résidents de régions éloignées, comme la Basse-Côte-Nord. L'objectif pour Mark Robbins était donc aussi de rassembler des données sur le drone afin que le ministère fédéral puisse réglementer son usage plus large.

L'équipe de Mark Robbins sera de retour dans d'autres communautés éloignées du Nord canadien pour tester, faire connaître et possiblement découvrir de nouveaux usages au drone.