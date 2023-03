L’opposition exhorte le gouvernement ontarien à améliorer la formation des camionneurs

C’est lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui que les députés néo-démocrates Lise Vaugeois, de Thunder Bay—Supérieur Nord, et John Vanthof, de Timiskaming—Cochrane, ont réclamé que les camionneurs bénéficient de formations plus solides avant de se retrouver au volant de leur véhicule lourd.

Ils étaient accompagnés de Travis McDougall, camionneur et co-fondateur du groupe Truckers for Safer Highways (Camionneurs pour des autoroutes plus sécuritaires).

Déjà hier, Mme Vaugeois s’était levée en chambre pour interpeller la ministre des Transports, Caroline Mulroney, sur cette question.

« Que fait le premier ministre pour s’assurer que les camionneurs soient pleinement formés et possèdent une expérience en conduite hivernale avant d'obtenir leur permis pour livrer leur marchandise partout au Canada? » — Une citation de Lise Vaugeois, députée néo-démocrate de Thunder Bay - Supérieur Nord

Notre gouvernement prend la sécurité et la formation des camionneurs très au sérieux , a rétorqué Mme Mulroney.

L’Ontario possède un des systèmes d’octroi de permis commerciaux les plus robustes au Canada , a-t-elle ajouté avant d’assurer qu’ils sont en train de le passer en revue.

Mme Vaugeois et M. McDougall souhaitent tous deux que le gouvernement contrôle davantage les écoles de conduite, surtout celles qui appartiennent aux compagnies de transport.

Lise Vaugeois, la députée néo-démocrate de Thunder Bay-Supérieur Nord, croit que les autoroutes deviendront plus sécuritaires si la formation reçue pour les camionneurs est mieux encadrée. (Photo d'archives) Photo : Assemblée législative de l'Ontario.

Selon un rapport du vérificateur général de l'Ontario paru en 2019, le taux de réussite des camionneurs qui passaient leur test auprès du transporteur qui les formait était de 95 % entre 2014-2015 et 2018-2019

Il y a là un possible conflit d'intérêts aux yeux de Mme Vaugeois.

En comparaison, le taux de réussite est seulement de 69 % pour ceux qui passaient leur test de conduite auprès de centres de tests indépendants.

Sur le terrain, M. McDougall constate que le nombre de collisions impliquant des véhicules lourds commerciaux et des semi-remorques ne fait qu’augmenter en raison de comportements plus dangereux.

« Il devient fréquent de voir des camions se dépasser dangereusement, en montée ou dans les virages [...] et de rouler beaucoup trop vite dans les secteurs résidentiels. » — Une citation de Travis McDougall, camionneur et co-fondateur du groupe Truckers for Safer Highways

La qualité de la formation reçue demeure insuffisante, selon lui.

Dans une entrevue accordée à CBC, M. McDougall souligne que plusieurs camionneurs sont formés dans la grande région de Toronto, mais doivent ensuite parcourir le Canada ou les conditions de conduite diffèrent grandement de province en province.

Il réclame aussi une présence accrue des forces de l’ordre sur les autoroutes.

Un véritable carnage

Cet appel survient après une fin de semaine catastrophique sur les autoroutes du Nord de l’Ontario alors que plusieurs collisions graves ont eu lieu : fermeture de la Transcanadienne pendant des heures, pertes en vies humaines, blessés, sorties de routes, un camion qui a percuté deux résidences… un véritable carnage , s’indigne Mme Vaugeois.

Pendant la tempête de neige à la fin de la semaine dernière, un camion lourd est sorti de la route et a percuté deux maisons. Photo : Facebook / Danelle Clarke

J’ai vu ce carnage extrême qui rend nos inquiétudes valides , s’est désolé M. McDougall qui a plutôt choisi de s’arrêter et d’attendre que la tempête prenne fin avant de reprendre le volant de son camion.

Une décision que certains camionneurs hésitent à prendre par peur de représailles de la part de leurs employeurs.

Certains exigent qu’ils conduisent coûte que coûte à moins de fermetures des autoroutes, dit Mme Vaugeois.

« Tout le monde qui habite au sein de ma circonscription a une histoire d’horreur à raconter [...] Certains [camionneurs] ne comprennent pas qu’ils sont au volant de missiles de 40 000 kg. » — Une citation de John Vanthof, député néo-démocrate de Timiskaming-Cochrane

L'été ne sera guère mieux, croit M. McDougall.

Une mauvaise réputation

M. McDougall se désole de constater que les voyageurs ont maintenant peur de se retrouver près de camions sur la route.

« Nous savons que les voitures font tout pour nous éviter [...] alors que j’aimerais que les gens se sentent en sécurité près de nous. » — Une citation de Travis McDougall, camionneur et co-fondateur du groupe Truckers for Safer Highways

Mme Vaugeois tient à souligner que tous les camionneurs ne conduisent pas dangereusement et elle ne veut pas jeter le blâme sur eux.