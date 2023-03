Ubisoft a développé une IA qui génère automatiquement des dialogues de jeux vidéo

Les rédacteurs et rédactrices d’Ubisoft devraient bientôt avoir un coup de pouce de l’intelligence artificielle (IA). Le géant de l’industrie vidéoludique a développé Ghostwriter, un outil capable de générer automatiquement des phrases et des sons émis par des personnages en arrière-plan dans les jeux vidéo.

Si ces contenus qu’on appelle barks (aboiements) sont essentiels à l’immersion des joueurs et joueuses , leur écriture peut être longue et fastidieuse pour les équipes de rédaction, selon le géant. Le nouvel outil d’apprentissage automatique d’Ubisoft sert spécifiquement à générer les premières ébauches de ces textes.

Pour s’y faire, un auteur ou une autrice indique à l’IA le personnage et le type d’interaction recherché. L’outil s’occupe par la suite de générer des lignes, avec deux variantes légèrement différentes. L’équipe de rédaction peut ensuite en faire l’examen et modifier les brouillons au besoin.

L'outil apprend du choix préféré et, après des milliers de sélections faites par des êtres humains, il devient plus efficace et plus précis , détaille-t-on dans un billet de blogue.

Un outil de travail

Ubisoft dit avoir travaillé en collaboration avec ses équipes narratives pour créer Ghostwriter, qui a été conçu par le scientifique en recherche et développement Ben Swanson dans les bureaux montréalais de l’entreprise.

« Ghostwriter ne remplace pas le scénariste de jeux vidéo, mais allège l’une de ses tâches les plus laborieuses. » — Une citation de Extrait d’un billet de blogue d’Ubisoft

Les scénaristes qui décident d’inclure cette technologie dans leur production pourront à terme être plus ambitieux dans leurs conceptions narratives tout en gardant un contrôle total sur leur travail , mentionne Ubisoft.

Ubisoft est la plus récente entreprise technologique à se lancer dans l’intelligence artificielle générative. Depuis le lancement du robot conversationnel ChatGPT en novembre 2022, Google et Microsoft se livrent à une lutte féroce pour intégrer des modèles de langages d’IA à leurs outils de productivité.