N'ayant pas le droit de témoigner librement, ils ont transmis à Radio-Canada des informations et des photos pour nous aider à documenter ce qu'ils décrivent comme un chaos .

Selon nos sources, 20 852 spécimens avaient dépassé le délai de traitement habituel, en date du 27 février 2023. Le plus vieux était est attente dans un congélateur depuis septembre 2021.

Le CUSM , qui reçoit les spécimens de la moitié de l'île de Montréal, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du Nunavik  (Nouvelle fenêtre) reconnaît que le niveau légitime de frustration est élevé .

L'établissement se dit pris dans un cercle vicieux en raison de la pénurie grave de personnel .

Sur 91 postes, 42 sont vacants au laboratoire central du CUSM , soit 46 %, selon l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

L'an dernier, sur l'ensemble des laboratoires de l'établissement (672 personnes), on aurait dénombré 61 démissions, soit près de 10 % des effectifs. Et c'est sans compter les départs à la retraite anticipés, par épuisement.

En date du 27 février, des analyses importantes pour diagnostiquer des maladies du sang comme des leucémies prenaient jusqu'à 10 jours, alors que le délai maximum requis est de 48 heures.

Plus de 400 spécimens étaient en retard pour une analyse de protéines afin de détecter le myélome multiple. Certains sont en attente depuis six mois, alors que le délai maximal recommandé est de deux semaines.

Ça nous inquiète énormément pour la santé de la population , dit la vice-présidente de l' APTS , Sandra Etienne, elle-même technologiste médicale.

Sandra Etienne, vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Pour le personnel, « c'est très stressant », dit-elle. « Ils font ce qu'ils peuvent ».

Des analyses de Vitamine D (1,25), souvent demandées en pédiatrie et chez les Autochtones, cumulaient jusqu'à 14 mois d'attente, au lieu des deux semaines recommandées, et 773 spécimens se trouvaient en arriéré.

Près de 2000 analyses de lipoprotéine étaient aussi en retard, jusqu'à un maximum de 17 mois (septembre 2021), au lieu du délai de deux jours requis.

« Tous les échantillons prélevés qui nécessitent une réponse rapide sont traités le jour même », assure la porte-parole du CUSM , Rebecca Burns.

Des analyses jetées à cause des retards