L’identité de la victime d’Harold LeBel pourrait être connue prochainement

Dans une déclaration sous serment, la victime affirme croire que cette ordonnance n'est plus nécessaire après mûre réflexion.

Elle affirme qu'il s'agit d'une décision bien réfléchie, éclairée et volontaire.

Son identité est protégée depuis le 20 novembre 2020 dans le cadre du procès pour agression sexuelle d'Harold LeBel. Ce dernier a été condamné à huit mois de prison en janvier 2023.

La victime indique également qu'elle veut maintenant être capable de discuter publiquement et ouvertement de son expérience à travers le système de justice et, ainsi, faire oeuvre utile et continuer à cheminer .

Une décision pourrait être rendue sous peu au palais de justice de Rimouski.

Pour sa part, Harold LeBel a obtenu mardi sa libération conditionnelle. Il était emprisonné depuis sa condamnation.