Un séisme de magnitude 3,6 dans la région de Sept-Îles

Si les résidents de la région ont pu ressentir les secousses sismiques jusqu’à 100 kilomètres à la ronde, aucun dégât n’est attendu par Séismes Canada.

Il s’agit donc d’un tremblement de terre mineur, selon Claire Perry, sismologue à Ressources naturelles Canada. Ce n’est qu’à partir de la magnitude 5 qu’on commence à observer des conséquences matérielles à un séisme, explique-t-elle.

Un séisme d'une magnitude de 3,6 a eu lieu à 10 h 06 mercredi matin, au large de Sept-Îles. Photo : Source: Séismes Canada

À partir de magnitude 5 et plus, on commence à voir des cheminées qui tombent et des maçonneries qui s’effondrent. Aujourd’hui, on n’attend rien du tout, tout simplement que des gens vont ressentir des secousses.

La géologie de la Côte-Nord - un sous-sol fait de roches dures et compactes - facilite le voyage des ondes et donc leur observation par les résidents. Certains d’entre eux ont pu les ressentir pendant une vingtaine de secondes, mercredi matin. Ça peut être long quand on ne sait pas ce que c’est , concède la sismologue.

On détecte une soixantaine de secousses par années sur la Côte-Nord, la plupart bénignes. Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,1 s’était tout de même produit à proximité de Baie-Comeau, en 1999.