Un Relais pour la vie centralisé à Alma au printemps

Les organisateurs espèrent ainsi amasser plus que les 120 000 $ récoltés l’an dernier, qui représentaient déjà le double de l’objectif de 2022.

L’argent permettra de contribuer à la lutte contre le cancer et d’amasser des fonds pour la recherche. Au Canada, deux Canadiens sur cinq reçoivent un diagnostic de cancer au cours de leur vie et le quart en décèdent.

L'année passée, on a eu 25 équipes. On a déjà reçu 140 équipes sur les plaines. Et 120 000 $, nous autres, on avait les deux jambes coupées à la fin de la soirée quand on a annoncé ça , confie le président du comité organisateur du Relais pour la vie à Alma, Daniel Turcot.

Comme Saguenay ne tiendra pas d'événement cette année, faute de bénévoles, l'organisation almatoise mise sur la solidarité régionale pour faire exploser les chiffres.

C'est tellement quelque chose qui est à vivre, qui est à voir. On se recueille, on pleure, on rit et l'équipe de bénévoles est tellement extraordinaire que je me suis dit que je ne pouvais faire autrement que de mettre à profit mon réseau pour cette cause-là , a expliqué la présidente d’honneur de la 16e édition, Marlène Claveau.

Julie Truchon est survivante du cancer du sein et Marlène Claveau est la présidente d'honneur du 16e Relais pour la vie d'Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dernière toute cette organisation, il y a des survivantes, comme Julie Truchon qui a combattu le cancer du sein deux fois.

Devant l'épreuve, ça a toujours été de dire : "Je m'assois et je me place en boule ou je me lève, j'avance et je fonce?" C'est comme ça que j'ai adressé ces deux événements-là , raconte-t-elle.

Il est possible de contribuer à la cause en se joignant à une équipe, en en formant une ou même sans participer à l'événement prévu le 10 juin prochain sur les plaines vertes.

D'après un reportage de Laurie Gobeil