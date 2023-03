Des fraudeurs auraient utilisé l’intelligence artificielle pour escroquer des aînés

Dès qu’elle a décroché, Jane a su que quelque chose n’allait pas. Son petit-fils était à l’autre bout du fil. Il disait qu’il avait eu un accident de voiture et qu’il avait été arrêté. Il semblait paniqué.

Il racontait que la police avait trouvé de la drogue dans la voiture. Quelqu’un était grièvement blessé. Il avait utilisé son seul appel téléphonique pour communiquer avec la seule personne qu’il savait capable de l’aider sans porter de jugement.

Jane - nom fictif - a été stupéfaite, mais a promis de l’aider sans en parler à ses parents. Un agent de police lui a donné des instructions sur la façon de payer la caution. Son amour inconditionnel pour son petit-fils lui a coûté 58 350 $ le lendemain.

J’ai vraiment cru que c’était lui , assure-t-elle.

Huit personnes âgées fraudées pour 200 000 $

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve affirme qu’au moins huit personnes âgées ont perdu un total de 200 000 $ à cause d’escroqueries semblables entre le 28 février et le 2 mars.

Selon la police, un homme de 23 ans, Charles Gillen, est venu de Toronto à Saint-Jean pour recueillir l’argent en personne.

L'agent de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve James Cadigan surveille de près la façon d eprocéder des fraudeurs. Photo : Mark Cumby/CBC

Charles Gillen a été arrêté à l’aéroport international de Saint-Jean le soir du 2 mars. Il était sur un vol en partance de la province. L’homme que la police pense être responsable de ces fraudes tentait de s’enfuir.

C’est le but de ces opérations sophistiquées. C’est de recueillir une grosse somme d’argent en une courte période de temps , a déclaré l’agent James Cadigan.

La voix de leur petit-enfant

CBC News a parlé à quatre des huit victimes inscrites dans les documents judiciaires, mais ne les nomme pas en raison de préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité.

Chacun d’eux ont rapporté des scénarios similaires : leur petit-enfant appellent, il a eu un accident, de la drogue a été trouvée dans la voiture et qu’il a besoin d’argent pour payer la caution ou les frais juridiques.

Dans les quatre cas, l’imposteur connaissait certains détails personnels sur les petits-enfants, comme l’endroit où ils vivent et travaillent, et les noms des autres membres de la famille.

Tous les quatre croyaient que c’était la voix de leur petit-enfant au téléphone.

« Je le jure sur la tombe de ma mère. C’était tellement convaincant. Je connais la voix de ma petite-fille et c’était elle. » — Une citation de John, une victime

L’imposteur l’a renvoyé vers un homme qui disait être avocat et qui avait besoin d’argent pour payer une avance et une amende. Le lendemain, un homme est venu chez John et a recupéré une enveloppe d’argent. John a perdu 24 200 $.

James Cadigan poursuit que la police est parvenue à remettre la main sur une partie de l’argent, mais elle soupçonne que le suspect a été en mesure d’envoyer des sommes d’argent avant de tenter de quitter la province.

Des cas semblables ont été signalés partout au Canada, et la police croit qu’un réseau criminel est responsable de cibler les aînés d’un océan à l’autre.

De l'hyper trucage pas cher et efficace

Mais comment peuvent-ils reproduire des voix réelles? Il s’avère que c’est assez facile, pas cher et efficace, selon le professeur agrégé de l’Université Memorial et expert en sécurité informatique Jonathan Anderson.

Jonathan Anderson, professeur à l'Université Memorial de Saint-Jean et expert en sécurité informatique. Photo : Mark Cumby/CBC

« Vous pouvez cloner la voix de quelqu’un avec de l’hyper trucage et il n’est pas du tout surprenant que quelqu’un fasse cela à des fins infâmes. » — Une citation de Jonathan Anderson, professeur agrégé de l’Université Memorial et expert en sécurité informatique

Charles Gillen demeure en détention après une enquête sur le cautionnement mercredi. Il fait face à 30 accusations de fraude, d’extorsion et de complot en vue de commettre une infraction.

Des cas semblables partout au pays

La police de Terre-Neuve-et-Labrador a formé une équipe de gestion de ces cas et collabore avec des équipes d’autres provinces pour déterminer l’ampleur des dommages.

Des cas semblables ont été signalés partout au pays. La police de Windsor, en Ontario, a arrêté un jeune de 19 ans et un jeune de 22 ans pour des infractions très semblables la veille de l’arrestation de Charles Gillen à Saint-Jean.

Jonathan Anderson a un conseil pour quiconque pourrait être victime de l’arnaque : Essayez toujours de vous remettre dans le siège du conducteur. S’ils disent qu’ils appellent d’un poste de police, demandez lequel pour que vous puissiez raccrocher et rappeler.

Les arnaqueurs jouent sur la corde sensible

John a dit qu’il s’était rendu compte de cette leçon quand il était trop tard. Il a appelé le téléphone portable de sa petite-fille et elle a décroché. Elle était à l’école, pas dans une cellule. Il est dévasté.

Elle avait des ennuis et elle avait besoin de mon aide , a-t-il confié. Elle a dit : « Poppy, s’il te plaît, ne dis rien à maman et papa .

Jane a aussi dit que l’arnaque avait touché ses cordes sensibles et que l’émotion avait assombri son jugement.

Tu ferais n’importe quoi pour tes petits-enfants , signifie-t-elle. Et ils en ont profité.