Principalement, on va avoir [...] des entretiens, des soirées de lecture, des soirées de performance, des balades littéraires même cette année. On essaie en fait d’envahir un peu les villes de Moncton, Dieppe, Riverview et les environs de mots, de textes, d’auteurs , indique Ariane Savoie, directrice générale du Festival Frye.

L’événement comprend un important volet jeunesse.

On envoie les auteurs dans les écoles, et cette année, une grande nouveauté, dans les garderies aussi. On va les prendre plus jeunes, question de les accrocher à la lecture dès le plus jeune âge. On a un gros programme scolaire qui est défini aussi à travers le festival , souligne Mme Savoie.

Quelques nouveautés cette année

La programmation comprend pour la première fois cette année une série de lunchs littéraires organisés dans le restaurant Brumes du Coude, à Moncton.

Ça va être des entretiens solos : un auteur, un animateur, un lunch. On rend ça vraiment pragmatique, mais hyper agréable, dans l’univers des Brumes du Coude évidemment avec des auteurs qu’on a sélectionnés pour l’occasion , affirme Ariane Savoie.

Le Festival Frye porte le nom du critique littéraire canadien Northrop Frye qui a grandi à Moncton. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

Une balade sur le bord de la rivière Petitcodiac est une autre nouveauté à l’horaire.

Ça va être présenté avec Vanasse Bell, qui a écrit Monuments, un parcours de récits personnels en poésie entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Donc, c’est une amoureuse de la nature et ça se prêtait hyper bien de lui faire découvrir notre territoire de cette façon-là , explique Ariane Savoie.

La poésie en effervescence

Le Frye Jam est de retour en tant que lieu de rencontre et de création entre les artistes et le public. L’activité constitue un amalgame de musique et de mots, soit ceux des conférenciers Vanessa Bell, Alain Farah, Catherine Hernandez et Chloé LaDuchesse.

L’heure du thé revient également. Il s’agit d’un après-midi de lecture et de discussion.

Le public pourra aussi assister à la soirée de poésie Prélude animée par les poètes flyés Paul Bossé et Drew Lavigne.

Paul Bossé, l'un des « poètes flyés » du 24e Festival Frye, a lu à l'occasion du lancement de la programmation un texte de Guy Arsenault, l'auteur du recueil Acadie Rock décédé récemment. Photo : Radio-Canada

Paul Bossé, qui sera notamment à l'animation du Frye Jam, brosse un tableau de ce à quoi le public peut s’attendre durant les dix jours du festival.

Tu as la littérature canadienne, mondiale, acadienne qui se rencontrent à Moncton. C’est un gros festival. Il a une réputation internationale. À Moncton, pendant ces jours-là, il y a des auteurs et des autrices qui viennent ici. C’est la chance pour les gens de les entendre, de les rencontrer , souligne Paul Bossé.

Les Éditions Perce-Neige vont lancer une série de publications récentes dans le cadre du festival : Rivières aux cartouches de Sébastien Bérubé, L’art de s’enfuir d’Herménégilde Chiasson, Mélamine méduse de Jonathan Roy, Les oiseaux sacrifiés de Guillaume Lavoie et Ciel de tuiles de Léa Doucet.

Des fleurs comme moi de Xavier Gould, publié aux éditions Prise de parole, fera aussi l'objet d’un lancement.

Le 24e Festival Frye va se dérouler du 21 au 30 avril.

Avec les renseignements de Jérémie Tessier-Vigneault et d’Anne-Marie Parenteau