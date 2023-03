Sandra Nicol devient directrice générale du CSS René-Lévesque

La nouvelle DG , Sandra Nicol, était déjà directrice générale adjointe au centre de services scolaire.

Elle cumule d’ailleurs près de 28 ans d’engagement au sein de l’organisation. Durant sa carrière, elle a été entre autres enseignante et directrice d’école. Sandra Nicol détient un baccalauréat en enseignement, une maîtrise en gestion scolaire.

Mme Nicol était déjà à l'emploi du CSS René-Lévesque en tant que directrice-adjointe. Photo : Gracieuseté : CSS René-Lévesque

Après près de 1300 employés, le CSS René-Lévesque est l’un des plus importants employeurs de la région.