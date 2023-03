Une entreprise piscicole conteste la décision d’Ottawa de ne pas renouveler ses permis

En février 2023, la ministre de la Pêche, des Océans et de la Garde côtière canadienne du Canada, Joyce Murray, annonçait ne pas renouveler les permis de 15 fermes d'élevage de saumon de l'Atlantique à filets ouverts autour des îles Discovery, en Colombie-Britannique.

Joyce Murray a affirmé prendre cette décision afin de protéger ce poisson, dont la population a considérablement diminué.

Mowi Canada West demande une révision judiciaire de la décision d'Ottawa de ne pas renouveler les 15 permis d'aquaculture à filets ouverts.

L’entreprise demande à la Cour fédérale de déclarer invalide et illégale la décision prise par la ministre Murray le mois dernier.

Le gouvernement fédéral n'a pas répondu à la demande.

Une décision pour sauver le saumon, dit Ottawa

Le mois dernier, la ministre des Pêches déclarait que des données scientifiques récentes révélaient une incertitude quant aux risques que posent les fermes d'élevage pour le saumon sauvage.

L’état du saumon sauvage du Pacifique est désastreux et nous devons faire tout notre possible pour garantir sa survie , indiquait Joyce Murray, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, dans un communiqué.

Pêches et Océans Canada stipule que le saumon sauvage est soumis à de multiples facteurs de stress, dont les changements climatiques, la dégradation de l'habitat, la pêche réglementée et la pêche illégale.

À la fin de 2020, Pêches et Océans Canada a pris la décision de mettre fin à la salmoniculture en filets dans la région des îles Discovery. Elle résulte de consultations avec des Premières Nations de la région et du rapport de la Commission Cohen sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, paru en 2012.