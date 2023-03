Le conseil municipal de Trois-Rivières reste muet sur le dossier du « boisé Masse »

La conseillère municipale du district Saint-Louis-de-France, Geneviève Auclair, a demandé à ce que cette première phase de développement soit scrutée par l’ensemble des élus, ce qui n’a toujours pas été fait.

Questionné par un résident du secteur, Marc Montembeault, le maire suppléant Daniel Cournoyer a déclaré qu’une rencontre au sujet aura lieu prochainement . Le conseiller municipal Dany Carpentier a toutefois souligné que la fin des plénières, une mesure prise en raison des tensions entre les élus, empêche de discuter en groupe de certains sujets.

Le promoteur prévoit conserver 10 % de son terrain afin d’aménager un parc municipal, en vertu des normes d’urbanisme de Trois-Rivières. Geneviève Auclair croit toutefois que la Ville pourrait être plus exigeante afin de préserver la canopée.

Elle juge que le développement actuel est traditionnel et comprend notamment trop de places de stationnement. Étant donné qu’on parle de détruire une forêt, je pense que, par exemple, on pourrait exiger un couvert forestier de l’ordre de 30 à 40 % , estime Mme Auclair.

Le propriétaire du terrain, Les développements SME, a la permission de bâtir des résidences unifamiliales dans le boisé Masse, depuis que le zonage a été changé en 2020.

Son projet est à nouveau porté sur la place publique que parce qu’il demande maintenant à la Ville de l’autoriser à y construire des immeubles multilogements et des jumelés, des projets plus en phase avec les tendances actuelles du marché. Cette mise à jour nécessite une nouvelle affectation résidentielle.

La direction de l'aménagement de la Ville y voit une façon de densifier le futur quartier, a-t-elle indiqué mardi, lors d'une rencontre avec les médias. Le nombre d'unités construites passerait de 80 à plus de 180.

L’absence de retour du conseil municipal dénoncé par des citoyens

Des citoyens qui réclament la préservation du boisé ont interpellé les élus lors de l’assemblée publique. Ils ont déploré que leur pétition portant les signatures de plus de 800 citoyens soit restée lettre morte depuis son dépôt le 6 décembre dernier.

On ne sait pas à quoi s’attendre, les gens ici sont inquiets, car il y a plusieurs enjeux autant environnemental que social pour conserver le boisé , affirme un résident du secteur Marc Montembeault

On est inquiets, parce que, de l‘autre côté, les promoteurs du boisé Masse eux, continuent leur travail et ça avance alors que nous autres, on ne peut même pas avoir un retour du conseil municipal.

Marc Montembeault a qualifié la séance de mardi soir de tumultueuse . Il trouve que l’absence de développement dans ce dossier reflète un peu la situation du conseil municipal actuellement, c’est un peu le reflet de cette mésentente qu’il y a , dit-il.

Il affirme avoir compris que les élus ne s’entendent pas sur la façon de discuter de ce sujet.

Avec les informations de Jacob Côté et d’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin