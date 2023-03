Le système de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick sous la loupe

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick Kelly Lamrock va étudier en profondeur le système de soins de longue durée pour faire des recommandations au gouvernement provincial.

M. Lamrock a annoncé plus tôt cette semaine la mise sur pied d'un conseil consultatif pour l’examen du système de soins de longue durée.

Ce groupe aura la tâche d'étudier le système actuel, d'identifier des points faibles et des pratiques gagnantes, dans le but de fournir des conseils au gouvernement.

Il espère que cette démarche aidera la province à mettre en oeuvre un plan précis pour un système provincial de soins de longue durée viable et prévisible qui favorise la responsabilisation dans un milieu communautaire confortable .

Des besoins grandissants

Selon l’une des membres du comité, l’ancienne politicienne et ancienne vice-rectrice du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton Madeleine Dubé, l’objectif ultime est d’améliorer les services et les soins aux aînés et à leurs familles.

On veut s'assurer que lorsque les besoins grandissent, que les aînés aient un accès beaucoup plus facile. C’est ce qu’on appelle un continuum de soins, pour qu'il y ait un parcours qui soit doux, que les familles soient appuyées et que les communautés soient appuyées pour prendre soin de ces personnes âgées là , indique Mme Dubé.

Comme ancienne ministre du Développement social, Madeleine Dubé se dit particulièrement touchée par la question des soins aux aînés.

L'ancienne députée et ministre progressiste-conservatrice provinciale Madeleine Dubé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C'est un dossier que je n'ai jamais arrêté de suivre de très près. Et puis, moi-même, je m'occupe présentement de quatre personnes âgées, qui sont dans toutes dans des lieux différents ou des contextes différents , explique Madeleine Dubé.

Le nouveau conseil se rencontrera régulièrement. Des consultations publiques sont prévues et les membres du public peuvent soumettre leurs commentaires au comité en ligne par le biais d’un questionnaire  (Nouvelle fenêtre) .

L’objectif ultime est de soumettre des recommandations au gouvernement provincial.

[C’est] pour s'assurer que finalement, on réponde aux besoins des aînés, non seulement aujourd'hui, mais vraiment aussi dans l’avenir , dit Mme Dubé.

Les membres du comité consultatif sont : le chef George Ginnish, de Natoaganeg (Première Nation d'Eel Ground);

Madeleine Dubé;

Norma Dubé;

Janet Durkee-Lloyd;

Brian Duplessis;

Haley Flaro;

Joan Kingston;

Chandra MacBean;

Ken McGeorge;

Misty McLaughlin;

Constantine Passaris;

Terry Seguin; et

Sarah Wagner.

Avec des informations de l’émission La matinale