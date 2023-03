Plusieurs déficiences liées au propane ont causé l’explosion au CVA, conclut la CNESST

À la veille du premier anniversaire de l' explosion du Centre de valorisation de l'aliment (CVA) qui a fait cinq blessés, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) identifie trois causes qui expliquent l'accident dont des équipements qui fonctionnaient au gaz propane déficients.

Rappelons que le 23 mars 2022, une déflagration causée par une fuite de gaz a complètement détruit les installations du boul. Bourque dans le secteur Deauville de Sherbrooke.

Selon l'enquête de la CNESST, une explosion est survenue à la suite d'une fuite de propane dû à l'ouverture accidentelle d'une valve non obturée de la ligne de distribution intérieure de la cuisine .

Aussi, les inspecteurs affirment que l'installation, le retrait et l'inspection des équipements de cuisine fonctionnant au propane étaient déficients et que la détection du propane ainsi que l'information et la formation des personnes œuvrant dans l'établissement sur les risques inhérents à ce gaz étaient déficients .

Dans le rapport de 97 pages, on y apprend qu'il n'y avait qu'un seul équipement qui fonctionnait au gaz propane dans le bâtiment au moment de l'explosion, un four. Toutefois, auparavant, il y avait une cuisinière au gaz, mais elle a été retirée en 2020. À la suite du retrait, une personne a constaté et informé le propriétaire du CVA que la valve de canalisation du gaz propane à laquelle la cuisinière était raccordée n'était pas obturée . C'est cette valve qui a été accrochée accidentellement qui a causé, par la suite, la fuite de gaz.

On y apprend également qu'il n'y avait aucun détecteur de propane d'installé dans le bâtiment. L'expert est d'avis que l'installation d'un détecteur de propane aurait pu éviter cette explosion , précise le rapport.

Un constat d'infraction sera délivré à l'employeur, le CVA. Selon la CNESST , pour une première offense, le montant de l'amende peut atteindre un peu plus de 72 000 $.

L'inspecteur à la CNESST, Christian Roy a dévoilé les conclusions de l'enquête sur l'explosion au CVA survenue en mars 2022. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le rapport d'enquête de la CNESST sera transmis à plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la construction, dont l'Association québécoise du propane, au Bureau d'assurance du Canada ainsi que dans les écoles qui donnent de la formation en tuyauterie. L'organisme recommande aussi à la Régie du bâtiment du Québec et à l'Association canadienne de normalisation de trouver des solutions pour réduire les risques d'explosion à la suite d'une fuite de gaz propane.

Ce n'est que quatre mois après l'explosion que les travaux de démolition ont pu être faits. Il a fallu une semaine pour nettoyer complètement le site.

Le CVA avait ouvert ses portes à l'automne 2019. Il offrait aux agriculteurs, transformateurs et entreprises du secteur agroalimentaire des infrastructures pour mettre en valeur leur expertise. Par exemple, il était possible d'y louer une cuisine et des équipements professionnels pour confectionner des produits alimentaires. Il était également possible d'y louer des locaux.

Au total, une quinzaine d'entreprises utilisaient les services du CVA .

Depuis l'explosion, quelques entreprises ont pu se relocaliser et reprendre leurs activités. C'est le cas d'Umano, qui se spécialise dans l'importation d'aliments équitables et qui est maintenant installé dans des locaux sur la rue Saint-Esprit à Sherbrooke.

Toutefois, pour d'autres, ça a été l'élément qui a mis le clou dans le cercueil comme Les Grenailles, qui cuisinaient du granola. L'été dernier, les propriétaires ont annoncé sur leur page Facebook qu'elles mettaient fin à leurs activités.

