Un homme musulman interdit de prière à la gare d’Ottawa de VIA Rail

La vidéo a été publiée le 20 mars dernier sur la plateforme de réseau social TikTok. Elle montre un homme portant un chandail sur lequel il est inscrit sécurité s’approcher d’un autre individu assis dans l’aire d’attente.

Les premières secondes de l’enregistrement sont inaudibles, mais on peut ensuite entendre l’agent de sécurité dire : ne priez pas ici. Nous ne voulons pas que vous priiez ici. Vous dérangez nos autres clients.

L'individu interpellé par le garde répond : Je suis allé au bout du couloir et personne n'a rien dit .

L’agent de sécurité l'interrompt pour ajouter Priez dehors la prochaine fois .

Lorsque l'homme refuse, on peut voir le garde le menacer de rapporter l’événement à son employeur.

Vous devenez viral en ce moment, pas de soucis , répond l’homme alors que le garde s'éloigne de lui.

L'échange entre un client musulman et l'employé de Via Rail.

Après que la vidéo soit devenue virale, VIA Rail a publié une déclaration dans laquelle elle se dit consternée et présente ses excuses sans réserve auprès de la communauté musulmane .

La liberté de religion, y compris la capacité de pratiquer sa religion, est un droit de la personne et est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés. VIA Rail condamne fermement et ne tolérera aucune forme de comportement discriminatoire , indique le communiqué.

Une situation dénoncée

Ce qui s'est passé dans les instants précédant l'enregistrement de la vidéo n'est pas clair. Il est difficile de déterminer si l'agent de sécurité a agi sur les instructions de quelqu'un d'autre ou de son propre chef. Par ailleurs, CBC n’a pas été en mesure de joindre toutes les parties impliquées dans cette affaire. C’est pourquoi CBC a choisi de brouiller le visage des deux hommes.

Dans une légende jointe à la publication TikTok, l'homme interpellé par l’agent de sécurité explique qu'il s’était retiré dans un couloir vide de la gare de VIA Rail pour prier avant de voyager. Quand il est retourné à ses affaires, son collègue l’a informé qu'un membre de la sécurité était venu l’avertir qu'on ne pouvait pas prier à cet endroit.

Quelques instants plus tard, l'agent de sécurité est venu crier : "ne priez pas ici" , raconte l'homme dans son message. Ne sommes-nous pas au Canada ? Pourquoi ne m'est-il pas permis de prier ici ? , a-t-il écrit.

C'était juste une situation irrespectueuse, raciste et horrible à vivre. C'était pour le moins dégoûtant , ajoute l’auteur de la publication. Comment cela peut-il se produire dans mon pays d'origine, le Canada… pas aux États-Unis… au Canada ?

Le Conseil national des musulmans canadiens a partagé la vidéo en ligne.

Fatema Abdalla, porte-parole du regroupement, a déclaré que l'organisation était en contact avec l'homme dans la vidéo et que l'incident avait secoué les musulmans à travers le Canada.

C'est difficile à regarder, a-t-elle déclaré. De penser que, non, les individus ne peuvent pas se sentir en sécurité de pouvoir pratiquer leur religion est dérangeant - pas seulement pour l'individu dans la vidéo, mais pour chaque musulman qui pense qu'il est en paix et en sécurité pour prier dans les espaces publics.

Des excuses qui ne suffisent pas

Mme Abdalla ajoute que les excuses formulées par VIA Rail envers les personnes impliquées dans l'incident et envers la communauté musulmane ne sont pas suffisantes aux yeux du Conseil national des musulmans canadiens.

Ce que nous devons voir, ce sont des engagements à changer, et des engagements à la formation anti-islamophobie, à la formation antiraciste et à la formation sur la diversité qui peuvent fournir aux agents de sécurité et aux autres dans les stations plus de connaissances sur la façon de traiter les personnes qui font simplement s'occuper de leurs affaires pacifiquement et prier dans un coin .

Dans sa déclaration, VIA Rail a dit prendre la situation très au sérieux .

La société enquête sur l'incident et prendra les mesures appropriées en attendant le résultat de cette enquête .