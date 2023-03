Transport scolaire annulé dans une grande partie du Nord-Ouest de l’Ontario

Plusieurs trajets d'autobus scolaires sont annulés mercredi dans le Nord-Ouest de l'Ontario en raison des avertissements de neige et les bulletins météorologiques spéciaux.

Les services de transport scolaire de Thunder Bay ont annulé les trajets ruraux pour la journée, et ce pour les trois conseils scolaires, incluant le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales.

Le conseil public Lakehead a fermé quelques écoles.

Les autobus sont aussi annulés plus à l'ouest, notamment à Kenora, Dryden, et Sioux Lookout, de même qu'au nord-est de Thunder Bay, dans la région de Greenstone et de Supérieur Nord

Ces régions pourraient recevoir de 15 à 25 cm de neige d'ici ce soir.