Le coroner confirme le décès accidentel d’un jeune en scooter à Shipshaw

L’ensemble des éléments recueillis démontre que le décès du jeune Zachary résulte d’une collision entre son scooter et un véhicule utilitaire sport, à la suite d’un manque d’attention du conducteur du véhicule utilitaire sport qui n’a pas cédé le passage au scooter qui arrivait en sens inverse , peut-on lire dans le rapport du coroner Nicole.

Le jeune circulait sur la route Saint-Léonard peu après 20 h à l’intersection de la rue Godin quand l’accident est survenu.

À lire aussi : Des jeunes endeuillés forcent l’intervention des policiers à Shipshaw

Une passagère l’accompagnait et elle a été blessée à la jambe lorsque les adolescents ont été expulsés du scooter. Les deux portaient leur casque.

Selon le coroner, Zachary Néron a quant à lui subi de nombreuses fractures ainsi qu’un traumatisme craniocérébral sévère. Il présentait toujours des signes vitaux lors de son transfert à l’hôpital, mais les médecins ont constaté son décès par la suite malgré les manoeuvres de réanimation.

Selon l’enquête policière, l’alcool, l’utilisation du cellulaire, l’état de santé des personnes impliquées, la signalisation routière, l’infrastructure routière, les conditions météorologiques et l’état mécanique du scooter et du véhicule utilitaire sport impliqués ne sont pas en cause dans l’accident , indique le rapport.

Le coroner ne formule aucune recommandation à la suite de cet accident.