Amos demande à Québec de sécuriser la route 109 et la 6e Rue Ouest

Cette revendication survient à la suite de l’accident qui a coûté la vie d’un piéton, jeudi dernier, à l’intersection de l’avenue Thibault. La Ville réclame une enquête du coroner en lien avec cet événement tragique. Il s’agit d’ailleurs d’une deuxième victime en 16 mois sur ce tronçon qui est le prolongement urbain de la route 109.

Il faut être en mode solution. C‘est inacceptable qu’il y ait des décès, ça fait deux en deux ans. Le tronçon n'appartient pas à la Ville, alors on a bien beau proposer des solutions, c’est au MTQ de se pencher sur le dossier. Nous, ce qu’on considère, c’est qu’il y a une forte densité de circulation, ce n’est pas tellement bien éclairé, et il y a beaucoup de circulation, de circulation lourde. On assiste à un développement commercial et résidentiel dans ce secteur. C’est naturel et souhaitable, mais ça ne doit pas être au détriment de la sécurité des citoyens , affirme le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Ce dernier rappelle que la Ville d’Amos a sécurisé la circulation des citoyens avec une voie active qui relie les domaines BelleVie et Bellevue au centre-ville, par le biais du sentier et de la passerelle Forex. Mais ça ne règle pas le problème pour les utilisateurs de la 6e Rue Ouest.

Une voie de contournement

Sébastien D’Astous interpelle la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable et souhaite impliquer la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, dans le dossier.

La Ville d'Amos espère voir construire une voie de contournement pour améliorer la sécurité sur la 6e Rue Ouest. Photo : Gracieuseté : Ville d'Amos

Le maire d'Amos croit qu’il est plus que temps de réaliser la voie de contournement reliant la route 395 aux routes 111 et 109, un projet sur lequel la Ville d’Amos planche depuis 2006.

Nous on parle depuis plusieurs années de faire une voie de contournement pour au moins dévier le trafic lourd. Si on pouvait au moins désengorger le trafic, ça donnerait une chance que la zone soit un peu plus résidentielle, avec moins d’achalandage. C’est un dossier que je mène au niveau politique , insiste-t-il.

La Ville d’Amos pourrait alors reprendre la responsabilité de l’entretien de la 6e Rue Ouest, qui a vu plusieurs commerces apparaître dans les dernières années, dont la quincaillerie BMR et la Coop IGA Amos-Ouest.