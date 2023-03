Le dépotoir municipal de Sydney est débordé par les débris de bois de Fiona

Près de six mois après le passage de la tempête post-tropicale Fiona, la Municipalité régionale du Cap-Breton cherche toujours une solution pour se débarasser de milliers d'arbres endommagés.

Le gestionnaire des déchets solides, Francis Campbell, estime qu'environ 20 000 à 25 000 tonnes de déchets de bois ont été collectées dans la Municipalité après la tempête de septembre.

Des tas de débris sont encore bien visibles à l’un des dépotoirs municipaux de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Tout est venu de Fiona , dit-il. C'est trois ou quatre fois ce qu'on peut recevoir dans une année normale, et nous l'avons reçu en cinq mois.

Francis Campbell estime que la quantité de bois collectée s’approche de la quantité annuelle de déchets amassés dans toute la Municipalité régionale.

Risque d'incendie, espace limité

Les équipes du gouvernement, les entrepreneurs privés et les propriétaires ont apporté les débris de bois au dépotoir de Sydney et environ un tiers de ces arbres ont été déchiquetés pour faire plus de place.

Francis Campbell est le gestionnaire des déchets solides à la Municipalité régionale du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Francis Campbell craint que les piles de débris soient un risque d'incendie et note qu'elles prennent encore trop de place.

La Municipalité espère trouver une entreprise ou une organisation pour récupérer les copeaux de bois, mais n'a pas encore conclu d'entente.

C'est la question en or, qu'allons-nous faire de tout cela? dit-il. Nous explorons toujours différentes voies pour voir si quelqu'un peut l'utiliser.Nous chercherons des marchés ou tout ce que nous pouvons faire pour nous en débarrasser.

Peu de marchés pour les déchets de bois

Stephen Moore, le directeur général de Forêt Nouvelle-Écosse, croit que ce sera difficile de trouver un acheteur. L'organisation représente des boisés privés et familiaux ainsi que de grandes entreprises telles que des usines de pâte à papier, des scieries et des cours à bois.

Ces déchets de bois et ces arbres abattus vont libérer du carbone dans l'environnement alors qu'ils pourrissent et se décomposent , reconnaît-il.

Si nous avions des marchés pour ce produit, nous serions en mesure de créer des produits en papier qui piègent le carbone ou de la biomasse pour la chaleur.

Les responsables de la Municipalité ont déchiqueté environ un tiers des arbres endommagés qu'ils ont reçus à la suite de la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Mais il remarque que le nombre de clients qui veulent ce genre de débris a chuté ces dernières années et que trouver de nouveaux marchés prendra du temps.

Entre-temps, Francis Campbell espère que les gouvernements provincial et fédéral interviendront avec plus de fonds d’aide aux sinistrés.

Il remarque que la tempête a entraîné des dépenses qui dépassent le budget habituel de la Municipalité régionale du Cap-Breton. Pour l’instant, lui et son équipe se concentrent à faire plus de place dans les dépotoirs, car il prévoit qu'il faudra encore plus d'espace lorsque le nettoyage de Fiona reprendra ce printemps.

Si vous conduisez autour de la municipalité, vous pouvez voir qu'il y a encore toutes sortes d'arbres , explique Francis Campbell.

Donc, ce n'est pas tout. Il va y en avoir encore beaucoup au cours de l'année prochaine.