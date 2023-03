Nouvelles écoles : Sherbrooke refuse d’adopter le plan de la CSSRS

Ce plan identifie notamment les terrains visés pour la construction de nouvelles écoles, dont le nouveau pavillon de 1450 places de l’école Mitchell-Montcalm. Les Villes qui ont l’obligation de céder les terrains à leurs frais peuvent accepter ou refuser les orientations des centres de services scolaire.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a précisé lors du conseil municipal que son administration est toujours en discussions avec le CSSRS, mais qu’une décision était nécessaire.

Les Villes ont 45 jours pour se prononcer et sans réponse officielle, le projet est considéré comme accepté. Si on avait accepté aujourd’hui telle quelle, alors qu’il reste plein de choses à négocier, on n’aurait plus aucun pouvoir pour s’assurer que nos besoins sont pris en considération dans le dossier , a accepté Mme Beaudin.

L’enjeu financier est au cœur de la problématique. L’impact du projet sur les finances de la Ville est très très grand, notamment de par la présence d’un bureau d’arrondissement, mais pas uniquement pour cela , a-t-elle souligné.

La mairesse veut une rencontre avec le ministre

Mme Beaudin réclame une rencontre avec le ministre de l’Éducation pour trouver une manière d’ être compensée par rapport aux frais que ça implique .

« Ce qu’on souhaite, c’est obtenir une rencontre avec le ministre de l’Éducation. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke