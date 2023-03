Carte électorale : des citoyens de Saint-Quentin dénoncent le redécoupage

Cette nouvelle configuration est contenue dans la proposition finale de la commission de délimitation mise sur pied par la province.

Saint-Quentin et Kedgwick divisés

Des opposants avalent difficilement que Saint-Quentin et Kedgwick se retrouvent séparées dans deux circonscriptions.

À la veille d’une réunion publique organisée par la ville de Saint-Quentin, certains d’entre eux se sont réunis pour discuter de ce désaccord.

Les gens de Saint-Quentin et Kedgwick sont plus proches ensemble qu'ils ne l'ont jamais été auparavant, mais politiquement, c'est de plus en plus loin. Donc, il y a quelque chose qui se passe. La chicane qui existe entre Saint-Quentin et Kedgwick, elle n'est pas une chicane de population. Elle est une chicane politique , lance Joey Couturier, un des opposants.

Joey Couturier prétend que la dualité connue entre les deux communautés n'existe plus. (archives) Photo : Radio-Canada

Pour Francis Gallant qui est établi à Kedgwick et Gaétanne Bérubé qui vit à Saint-Quentin, les deux communautés respectives n’ont pas été consultées sur cette décision.

Il y a toujours des mains cachées en arrière si on veut, je vais m'exprimer ainsi, qui essaient de contrôler ce qui se passe dans notre région , exprime Francis Gallant.

Ils [les élus] ne disent rien, il n’y a pas de transparence! , s’exclame Gaétanne Bérubé.

Une décision qui paraît avantageuse

Du côté de la ville de St-Quentin, qui a demandé ce redécoupage, on continue de croire que le changement sera bénéfique.

Jean-François Martel croit que la décision prise par les élus est avantageuse pour la ville de Saint-Quentin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La mairesse Nicole Somers était absente de la réunion mardi, mais le maire-adjoint de la ville, Jean-François Martel, explique que Saint-Quentin fait partie de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest. Il pense qu'il est avantageux de rejoindre la même circonscription que Grand-Sault, qui fait également partie de cette commission.

Il y aurait également deux députés provinciaux pour représenter la région, soit un à Kedgwick et un à Saint-Quentin.

« Je crois qu'au lieu d'avoir seulement une parole à Fredericton, on pourra en avoir deux pour la région. Nous autres, on a vu ça comme une force et non une faiblesse. » — Une citation de Jean-François Martel, maire-adjoint de la ville de Saint-Quentin

Alors que du côté des opposants, cette décision est insensée.

Des opposants se sont rassemblés pour discuter du désaccord entre les communautés de Kedgwick et Saint-Quentin et les élus. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On a besoin de travailler ensemble, avoir le poids démographique ensemble de nos deux communautés pour être capable de réaliser des projets et défendre nos intérêts. Si on est scindés en deux, on a deux fois moins de poids , explique Joey Couturier.

Ce n'est pas terminé

Mardi soir, une réunion publique mensuelle a eu lieu à Saint-Quentin. Des opposants en ont profité pour signer une pétition visant à abolir la fusion de Saint-Quentin avec Grand-Sault pour la carte électorale provinciale.

Celui qui a organisé cette mobilisation, c’est Armand Phillips. Cet octogénaire se bat depuis quelques semaines pour garder Saint-Quentin et Kedgwick dans la même circonscription électorale.

Il y en a qui sont contre Saint-Quentin à Kedgwick comme y'en a à Kedgwick qui sont contre Saint-Quentin. Je veux que ça arrête. Je veux qu'un jour on se mette main par la main , explique Armand Phillips.

Plusieurs signatures ont été recueillies pour s'opposer à la nouvelle carte électorale provinciale. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Au total, une cinquantaine d’opposants se sont présentés à la réunion de mardi soir.

Une rencontre aura lieu au début du mois d’avril entre les citoyens des deux communautés et les élus de Saint-Quentin et Kedgwick. Elle aura pour objectif de mettre sur la table les avantages et les désavantages perçus par tous.

Les opposants ont jusqu'au 27 mars pour déposer une opposition auprès du gouvernement provincial.

Avec les informations de Serge Bouchard et Mathilde Pineault