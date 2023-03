Un sondage veut casser l’image de la vie nocturne ennuyante à Vancouver

Initiative de plusieurs organisations, le sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) est lancé afin d’évaluer les sentiments de la population. D'après ces organismes, il existe un potentiel inexploité suffisant pour égayer les choses après la tombée de la nuit.

L’enquête demande aux gens de répondre à des questions telles que : sur une échelle de 1 à 5 (1 étant ennuyeux et 5 génial), quelle est, selon vous, l'image de Vancouver en matière de divertissement et de vie nocturne ?

Je suppose que le consensus est que notre vie nocturne se place derrière celle du reste du monde y compris en matière d'image internationale de Vancouver , lance Nate Sabine, membre du conseil d'administration de l’Association de l’hospitalité de Vancouver et chef d'entreprise chez Blueprint, une compagnie de divertissement.

Le quartier animé de la rue Granville au centre-ville de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Dans sa définition de l'économie nocturne, le sondage évoque le tourisme, l'hôtellerie, les arts, l'activité culturelle et économique qui se déroule entre 17 h 00 et 4 h du matin. Le président de Destination Vancouver, Royce Chwin, ajoute qu’ une économie nocturne ciblée fait partie de ce qui définit de plus en plus les villes mondiales les plus prospères, les plus agréables à vivre et les plus compétitives .

Un poste dédié à la vie nocturne

L'enquête vante également l'idée de créer un poste appelé maire de nuit , une sorte d'ambassadeur-bureaucrate qui guiderait le développement de nouvelles initiatives nocturnes. Nate Sabine précise que le poste existe notamment à Amsterdam, New York et La Nouvelle-Orléans.

Dans la conception des organisations touristiques, le maire de nuit parlerait à toutes les parties prenantes du côté communautaire et travaillerait entre autres sur les règles à instaurer, l'utilisation de l'espace public, la consommation de l'alcool, les permis [...] et communiquerait avec la mairie pour parvenir à des changements positifs et sécuritaires , a-t-il déclaré.

Casser l'image de la vie où l'on ne sait pas s'amuser

Nate Sabine ne doute aucunement qu’il existe un lien entre le surnom de No Fun City (ville ennuyante) de Vancouver et la scène nocturne actuelle dans la mesure où les décideurs n'ont pas toujours été ouverts à l'idée d'essayer de changer la donne.

Les changements récents apportés aux règlements sur l’alcool constituent un pas dans la bonne direction, mais les commanditaires du sondage affirment que la Municipalité peut en faire davantage. Il faudrait revoir l'usage de certains espaces publics et apporter de meilleurs programmes de financement et de subventions.

Nate Sabine assure que l'expansion de l'économie nocturne de Vancouver offrirait des avantages bien au-delà des entreprises telles que les boîtes de nuit et les restaurants.

« Les gens ne pensent pas aux chauffeurs de taxi, aux employés de l'hôtel, aux personnes qui maquillent les danseurs ou à la personne qui fait le son et les lumières lors d'un concert. » — Une citation de Nate Sabine

L'enquête sur l'engagement du public est ouverte à tous. Au-delà du sondage, il s’agit d’une large consultation que le secteur touristique et hôtelier lance avec des entretiens et des réunions communautaires. Les résultats des commentaires recueillis seront présentés au conseil municipal de Vancouver au mois de mai.