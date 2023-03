Dédoublement possible des services d’aide pour les arrivants ukrainiens en Alberta

Selon l'ex-vice-premier ministre de l'Alberta, Thomas Lukaszuk, l’initiative n’est qu’un service parallèle à ceux déjà mis en place par des organisations comme le Congrès des Ukrainiens canadiens (UCC) en Alberta, qui gère une ligne d’assistance téléphonique depuis le début de la guerre.

Il ajoute que, selon son expérience personnelle en tant que réfugié polonais, un service gouvernemental n’est pas le premier choix d’un nouvel arrivant.

« J’étais réfugié en arrivant ici. Quand on est perdu dans un nouveau pays et qu’on ne parle pas la langue, on n’appelle pas le gouvernement. Un Ukrainien va chercher un service qui a le mot "Ukrainien" dans son nom pour trouver de l'aide. »