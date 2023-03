Deux personnes accusées pour la fusillade au centre commercial Fairview

En plus de ces accusations, ils font également face à des accusations de possession non autorisée d’une arme à feu et de munitions.

Ils sont apparus en cour virtuellement mardi.

Lundi, les ambulanciers ont transporté deux victimes par balle de 25 ans à l’hôpital, l’une avec des blessures mettant sa vie en danger.

Une troisième personne a été déposée à l’hôpital où elle a ensuite été déclarée morte. La police indique qu’il s’agit de Madar Hassan, un Torontois de 21 ans.

La seconde victime a subi des blessures qui mettent sa vie en danger.

La troisième victime s’est rendue elle-même à l’hôpital. Selon la police, ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.