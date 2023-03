La 2e Escadre est composée de 250 militaires à Bagotville et de 150 autres basés ailleurs au pays. Elle prépare les déploiements des autres militaires de l'Aviation royale canadienne comme les pilotes et mécaniciens d'avions-chasseurs.

Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, le commandant Potvin a souligné que l'invasion de l'Ukraine par la Russie rappelle l'importance d'être prêt à déployer les militaires rapidement, tant en Europe que dans le Grand Nord canadien.

Toutes les forces armées de tous les temps se sont mises au travail et se sont mises à se préparer à l'éventualité où l faudrait peut-être intervenir en Europe. On a préparé notre équipement, on a fait des entraînements supplémentaires avec toutes nos troupes et je dirais qu'on était prêt, mais là on est plus prêt maintenant , a-t-il assuré.

De son côté, le lieutenant-colonel Danny Gagné-Rainville entre en poste pour seulement quatre mois. Il rappelle que le 2e Escadre expéditionnaire vit les mêmes difficultés de recrutement que l'ensemble des Forces armées canadiennes qui n'arrive à combler que 80 % de ses effectifs.

La demande pour les questions de sécurité de défense s'en va en augmentant. On a des effectifs relativement réduits, donc la reconstitution, ça veut dire où est-ce qu'on peut trouver des efficacités, comment est-ce qu'on peut opérer avec un effectif un peu plus réduit, utiliser nos ressources, le mieux possible , a-t-il énuméré.

La base de Bagotville abrite principalement la 3e Escadre, qui comprend les chasseurs CF-18.