Logements, infrastructures et transport régional : trop peu pour l’Est

Le budget d’Éric Girard, dont la mesure phare est une baisse d’impôt pour les deux premiers paliers d'imposition, n’aura pas créé un grand effet de surprise à travers la province. Cependant, des voix dans l’Est-du-Québec expriment de vives déceptions quant à l’absence de mesures plus ambitieuses pour faire face à la pénurie de logements.

La directrice au groupe de ressources techniques à Cité des Bâtisseurs, Doris Rochette, ne mâche pas ses mots pour décrire la déception qui l'habite suite au dépôt du budget du ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à espérer voir le logement primer dans ce premier budget du nouveau mandat de la Coalition Avenir Québec.

Québec a annoncé qu’il compte allouer un milliard de dollars sur six ans au logement social. Sur cette somme, 650 millions de dollars sont destinés à la construction de 1500 nouveaux logements abordables, dont 500 unités en collaboration avec le secteur privé.

« C’est une grande déception face au budget. C’est un désengagement, carrément, de l’État envers les gens qui ont besoin d’un logement. » — Une citation de Doris Rochette, directrice au groupe de ressources techniques à Cité des Bâtisseurs

Pour Doris Rochette, les 1500 nouveaux logements sont largement insuffisants pour faire une différence dans la crise actuelle. Elle rappelle que les associations de logement demandaient à Québec la création de 5000 unités de logement par année pour répondre aux besoins.

Doris Rochette est la directrice de Cité des Bâtisseurs sur la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Une déception partagée par le directeur général du Groupe Ressource en logement collectif Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Ambroise Henry, qui se dit amèrement déçu et frustré de ce qui se trouve dans le budget pour le logement.

Et quand on va répartir régionalement ces unités-là, il va rester quoi pour la Gaspésie-Les Îles? Il va rester quoi, 10 unités pour un projet? C'est pas avec ça qu'on va combattre la crise du logement , s’inquiète Ambroise Henry.

Les associations qui travaillent sur les questions d'accessibilité du logement ne sont pas les seules à constater un important manque à gagner en la matière.

J’aurais aimé qu’on retrouve quelque chose de beaucoup plus consistant en lien avec le logement. (...) On a beau travailler à faire du développement économique, mais à l’heure actuelle on n’est pas capable de loger les gens se désole à son tour Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette.

Plusieurs villes au Québec frôlent des taux d'inoccupation des logements en deçà de 1%. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Ainsi, d’après le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le manque de logements risque au contraire de continuer de se creuser au cours des années à venir.

« C'est clair qu'on s'éloigne de l'objectif de combler les besoins des citoyens du Québec avec une création vraiment anémique de logements sociaux ou abordables et avec la mise au rancart du programme AccèsLogis. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Pour le député, la planification économique du gouvernement ne tient pas compte des besoins sociaux de la population.

Transports et infrastructures régionales, les autres enfants pauvres du budget Girard?

Le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, dit lui aussi être resté sur sa faim, mais au sujet des infrastructures.

Il déplore d'une part l’absence de mesures spécifiques à sa région, mais surtout le manque d’investissements dans les infrastructures. Plusieurs d'entre elles doivent d'ailleurs être modernisées.

À cet effet, Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette, estime que ça prend aussi des services de proximité dans nos municipalités , en faisant référence à la nécessité de maintenir et de moderniser les infrastructures en place.

D’après Daniel Côté, les attentes étaient grandes au sein des élus municipaux, qui espéraient plus de soutien en matière d'infrastructures. Pourtant, selon ses calculs, sur les 10 prochaines années, Québec diminuera son investissement dans les infrastructures municipales d'environ 400 millions de dollars.

« Je reconnaissais dans ce gouvernement-là une volonté de respecter leurs promesses. Cette fois-ci, on est loin du compte en infrastructures récréatives et sportives. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l’UMQ

Les sommes annoncées par Éric Girard sont cinq fois moins importantes que celles promises en campagne électorale en matière d'infrastructures sportives et récréatives.

Pour l'ancien député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, le budget présente des bons coups, mais demeure faible, entre autres sur la question du transport régional.

« Je demeure mi-figue mi-raisin à ce qui a trait à tout ce qui touche les infrastructures, et justement, du transport. » — Une citation de Martin Ouellet, ancien député péquiste de René-Lévesque

L'ex-élu explique qu'il aurait aussi aimé voir dans ce budget des mesures pour améliorer le transport régional.

Le gouvernement a d'ailleurs annoncé que l’aide d’urgence qui avait été accordée aux transporteurs aériens régionaux pendant la pandémie de COVID-19 sera reconduite en 2023-2024, mais elle passera à 10 millions de dollars. Il s'agit d'une baisse de 6 millions par rapport à l’an dernier.

Avec les informations de Marguerite Morin et Shanelle Guérin