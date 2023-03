Le scénariste de Dune adaptera le jeu Gears of War pour Netflix

La populaire série de jeux de tir à la troisième personne, qui compte cinq opus principaux depuis sa sortie en 2006 sur Xbox 360, s’est vendue à 40 millions d’exemplaires à travers le monde.

Depuis 2014, Gears of War est détenu par le studio canadien The Coalition, basé à Vancouver, qui collabore avec Netflix sur le projet de long métrage. Une adaptation du jeu en série d’animation est également dans les cartons.

Jon [Spaihts] est un maître conteur possédant un véritable talent pour créer des univers épiques de science-fiction , a déclaré mardi The Coalition par voie de communiqué.

Nous ne pouvions pas demander un meilleur partenaire pour honorer notre série et livrer une histoire authentique à nos fans , a ajouté le développeur.

Les intrigues de Gears of War se déroulent dans une société au bord de l’effondrement, menacée d’extinction par une race d’extraterrestres souterrains. L’espoir de l’humanité réside entre les mains de l’escouade Delta et de son sergent Marcus Fenix, le héros au passé chargé des trois premiers chapitres de la série.

Gears of War est l'un des meilleurs jeux d'action de tous les temps , a assuré Jon Spaihts mardi au magazine Variety. Le scénariste a notamment vanté un système de combat qui met de l’avant la létalité de la guerre et l'importance de la camaraderie.

Jon Spaihts est un spécialiste de la science-fiction; tous ses scénarios, notamment ceux de Prometheus et de Docteur Strange, épousent ce genre. En 2022, il a été nommé aux côtés de Denis Villeneuve et d’Eric Roth dans la catégorie de l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Dune. La suite de cette mégaproduction, qui réunit le même trio de scénaristes, prendra l’affiche le 3 novembre.

L’annonce de l’adaptation de Gears of War talonne celle d’une autre célèbre série de jeux vidéo, BioShock, également par Netflix. Le géant du visionnement en continu déploie énormément de ressources sur le 10e art, et a déjà annoncé la mise en chantier de séries et de longs métrages inspirés de titres à succès tels Splinter Cell, Tomb Raider, The Division, Horizon Zero Dawn et Exploding Kittens.