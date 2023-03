Les organismes sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean déçus du nouveau budget

Les différents organismes sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillent avec déception le nouveau budget présenté plus tôt mardi par le ministre des Finances, Eric Girard.

Ils étaient rassemblés pour la plupart à l’hôtel Delta de Jonquière afin d’analyser le budget. Le responsable du Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans emplois (LASTUSE), Sylvain Bergeron, a qualifié le document du ministère de la Finance de « mauvais ».

Selon lui, ce sont les plus démunis qui vont souffrir de l’allègement fiscal de la classe moyenne. On a entendu parler des baisses d’impôt, mais à qui seront-elles profitables? Les personnes les plus riches. Une personne qui gagne 20 000 $ par année va économiser 8 $. Puis en même temps, ce gouvernement-là à réussi à faire sa marque dans l’histoire. Parce que pour la première fois de l’histoire du Québec, certaines personnes sur l’assistance sociale vont payer de l’impôt cette année , critique Sylvain Bergeron.

Le responsable du Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans emplois (LASTUSE), Sylvain Bergeron. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Dans son dernier budget, le gouvernement Legault va de l’avant avec des baisses d’impôt qui vont toucher 4,6 millions de contribuables. Il s’agit donc d’une baisse d'un point de pourcentage pour les deux premiers taux d’imposition. Cela se traduit par une baisse de 15 % à 14 % pour le premier palier et de 20 % à 19 % pour le second. Pour les organismes communautaires, il s’agit de la mesure du budget qui a fait le plus sourciller.

Les 1,7 milliard de dollars en baisse d’impôt auraient pu financer 10 000 logements sociaux par année , a réagi par communiqué de presse, la coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté. Elle ajoute que la CAQ a failli à sa promesse électorale de 7000 nouveaux logements sociaux sur quatre ans.

Sonia Côté est la coordonnatrice de l'organisme Loge m'entraide. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Pour les organismes, la situation est d'autant plus incertaine puisque le renouvellement de leur financement auprès de Québec s’effectue le 31 mars. Il est donc pressenti par le milieu communautaire qu’une baisse d’impôt s’accompagne d’une diminution du financement des services publics.

Au niveau des autres ministères, qui ne sont pas la Santé ou l’Éducation, on va avoir une baisse de financement de 1 %. Alors pour nous, c’est complètement irrecevable de voir que le gouvernement ne prend pas en compte les membres qu’on représente et surtout le service aux citoyens qu’on fait , indique le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Jimmy Tremblay.

Par ailleurs, les membres des organismes communautaires, présents à l’hôtel Delta, ont tenu à préciser que le mot pauvreté ne figure qu’une seule fois dans le document de 700 pages rédigé par l’équipe du ministre Girard.

Certaines mesures sont assez particulières, dont les baisses d’impôt. Nos personnes aînées n’auront pas d’impact majeur. Il y a beaucoup d’aînés qui ne vivent que de la Régie des rentes du Québec ou encore du supplément de revenu garanti. Alors quand on parle d’une baisse d’impôt de 8 dollars, 20 dollars ou 200 dollars sur la ligne, on trouve que c’est vraiment insuffisant , affirme le coordonnateur de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Danny Desbiens.

Parmi les déceptions, il a toutefois été relevé par différents intervenants que l’augmentation du crédit de solidarité est une consolation .

Un soulagement pour Saguenay

Avec cinq députés bien en selle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le gouvernement Legault tient promesse et confirme un investissement majeur à la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse à Saguenay.

Le Programme québécois d’infrastructures (PQI) prévoit une enveloppe de 105,5 M$ pour la zone industrialo-portuaire sur un total de 135 M$ qui vise à mettre en valeur des terrains industriels au Québec. Le montant inclut les 11,7 M$ supplémentaires pour le projet de convoyeur au Port de Saguenay.

Le Port de Saguenay (archives). Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Port Saguenay

Je demeure quand même rassurée de l’engagement minimum de 105 M$ qui a été confirmé, j’avais certaines inquiétudes. Là c’est clair qu’à partir de maintenant, c’est d’avoir les échéanciers du décaissement de ces sommes-là pour pourvoir aux travaux le plus rapidement possible afin d’être capable d’accueillir de la grande entreprise , commente la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Pour stimuler davantage le développement régional, le ministre des Finances offre un nouveau congé fiscal pour les projets d’investissement de plus de 100 millions de dollars.

Les entreprises qui réaliseront des projets industriels majeurs à l’extérieur des grands centres pourront recevoir un congé fiscal allant de 20 % à 25 % des investissements, selon les territoires régionaux.

Avec les informations de Julien B.Gauthier et Catherine Paradis