À Calgary, un patient reste éveillé lors d’une opération de sa colonne vertébrale

Todd Bene de Lethbridge, âgé de 59 ans, souffrait de douleurs aiguës au dos pendant près de 40 ans.

Sa situation s'est aggravée il y a quelques années à la suite d'une chute sur une chaussée glacée. Le 9 février, il a subi une discectomie, une intervention visant à retirer la partie endommagée d'une hernie discale dans la colonne vertébrale, tout en n'étant pas sous anesthésie générale.

« Le jour suivant, j'étais debout et je préparais le petit déjeuner pour mes petits-enfants. Côté douleur, c'était comme le jour et la nuit. » — Une citation de Todd Bene, patient

Le Dr Michael Yang (gauche), un chirurgien de l'Hôpital Foothills de Calgary, a réalisé une discectomie sur Todd Bene (droite) en février alors que ce dernier était complètement éveillé. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Le Dr Michael Yang, un chirurgien de l'Hôpital Foothills de Calgary, a effectué l'opération.

L'Alberta veut en faire plus et fournir des soins de haute qualité tout en utilisant moins de ressources , a-t-il expliqué. Cette intervention chirurgicale fait donc partie de la solution globale.

Une première intervention du genre au pays

Originaire de Vancouver, le Dr Yang a suivi sa formation en chirurgie complexe et minimalement invasive de la colonne vertébrale à l'Université de Miami et a commencé à travailler comme neurochirurgien et spécialiste de la colonne vertébrale à l'Hôpital Foothills en septembre 2023.

Le Dr Michael Yang a expliqué que le principal avantage d'une opération de la colonne vertébrale sans anesthésie générale est que le patient récupère plus rapidement.

« Le patient a moins de douleurs, il est moins susceptible d'avoir des nausées ou de vomir après l'opération. Il est capable de se lever et de marcher beaucoup plus rapidement, ce qui facilite son rétablissement. [...] Il y a moins de risques de complications médicales pendant l'opération. » — Une citation de Dr Michael Yang, Hôpital Foothills

Une opération de 55 minutes

Certains patients ne sont pas admissible à ce type d'intervention chirurgicale en raison de leur état de santé, notamment s'ils souffrent d'apnée du sommeil, d'anxiété élevée ou d'obésité aiguë.

Le Dr Michael Yang, chirurgien à l'Hôpital Foothills de Calgary, a réalisé ce qui serait la première opération de la colonne vertébrale au Canada pendant laquelle le patient était éveillé. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Todd Bene, en plus de ses douleurs au dos, a subi une crise cardiaque dans le passé et souffre d'une valve cardiaque défectueuse ainsi que d'une maladie coronarienne.

Selon le chirurgien, si cette l'intervention s'était déroulée sous anesthésie générale, le patient aurait eu entre 10 et 15 % de chances de subir une seconde crise cardiaque.

Nous avons effectué l'intervention en 55 minutes et il est rentré chez lui au bout de quatre heures et demie , a-t-il expliqué. Entre-temps, sous l'anesthésie, je l'aurais probablement gardé un jour ou deux pour faire des tests afin de m'assurer que son cœur va bien.

Selon le Dr Michael Yang, l’intervention effectuée avec un patient éveillé n'est pas en elle-même innovante, car il s'agit d'une pratique très courante, notamment aux États-Unis.

C'est la collaboration entre la neuro-anesthésie et l'ensemble de l'équipe qui a permis d'effectuer l'opération en position éveillée qui a été innovante , remarque-t-il. Il s'agit de la première étape d'un important programme visant à réaliser ces interventions chirurgicales de manière plus efficace et en utilisant moins de ressources.

Une plus petite incision

Le Dr Michael Yang estime que la prochaine étape consistera à acheter l'équipement nécessaire à la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale.

Il s'agit d'utiliser une petite caméra et d'effectuer une incision de 8 millimètres au lieu de 18 millimètres. Le chirurgien souligne que l'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'opérer un patient sans anesthésie spinale.

Avant l'opération, Todd Bene souffrait de douleurs atroces dans le bas de son dos qui l'empêchait de faire des activités quotidiennes telles que faire ces courses et jouer avec ses petits-enfants.

N'ayez pas peur de faire [cette opération] , a-t-il dit d'un ton encourageant. Mettez votre confiance entre les mains [des professionnels] et cela changera votre vie.

