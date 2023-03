Martine Galibois-Barss, une pionnière de la francophonie en C.-B., est décédée

Jeune mère de famille établie en Colombie-Britannique dans les années 1970, Martine Galibois-Barss s’était d’abord engagée pour la mise sur pied du programme d’immersion française à North Vancouver.

La Québécoise a joué un rôle de premier plan dans le lancement de la première grande poursuite scolaire dans la province en 1989, une poursuite qui a mené à la création du Conseil scolaire francophone en 1995.

Elle a été la fondatrice de l'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique, l'ancêtre de la Fédération des parents francophones (FPFCB). Martine Galibois-Barss a été aux premières loges de la défense de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui permet aux francophones d'être éduqués dans leur langue.

Elle a aussi été présidente de l'Association des parents du programme-cadre de français de la Colombie-Britannique de 1986 à 1996 et membre du conseil d'administration du CSF de 1996 à 2005.

Elle me manque déjà

En Colombie-Britannique, les réactions se multiplient depuis l’annonce de son décès.

Ça a été un choc , a réagi la directrice de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin. On lui parlait de façon régulière et il n'y avait aucun signe qu’elle allait nous quitter aussi rapidement.

Marie-Andrée Asselin garde le souvenir d’une femme rassembleuse et qui ne laissait personne indifférent.

« Elle ne lâchait jamais sa cause et plaçait les enfants au milieu de ses actions. »

C’est une grande dame qui a fait tellement pour la francophonie en Colombie-Britannique , s’exclame son amie Josée Paquette, qui a été l'enseignante d'une de ses filles. Elle a consacré sa vie à la défense du français.

J’ai toujours reconnu Martine comme étant la mère du Conseil scolaire francophone , témoigne quant à elle Renée Popov, qui a été présidente du CSF au tournant des années 2000.

La militante garde le souvenir d’une femme de cœur, passionnée comme elle par l’éducation en français.

« C’était une femme incroyable. Elle avait beaucoup de courage et elle a même hypothéqué sa maison à deux reprises pour les causes juridiques. Elle croyait vraiment en la cause. »