La Saskatchewan s’apprête à dévoiler son budget 2023-2024

Pour cette année, les affaires francophones, la santé et l’éducation sont parmi les priorités de la communauté fransaskoise.

Selon le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, il est aussi indispensable que les ententes signées entre le Réseau Santé en français de la Saskatchewan et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan soient renforcées pour le bien-être de la communauté.

Du côté de l'éducation, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) appelle le gouvernement provincial à investir au moins 400 millions de dollars en éducation publique.

Selon la STF , les salles de classe sont de plus en plus bondées avec un manque criant d'enseignants dans la province. L’organisme affirme qu’il y a 300 enseignants de moins qu'en 2021 et 3800 élèves de plus dans les salles de classe dans la même période.

Après avoir projeté un déficit de 463 millions de dollars, le gouvernement provincial a annoncé en août un surplus de 1,04 milliard de dollars pour l'année, soit une amélioration de 1,51 milliard de dollars par rapport au budget déposé en mars 2022.

En octobre, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) a demandé au gouvernement d'utiliser ces revenus excédentaires pour investir dans des mesures pour aider la population à faire face à l’inflation. Le NPD estime aussi que le gouvernement devrait financer davantage les soins de santé publics.

La directrice générale du Réseau Santé en français de la Saskatchewan, Frédérique Baudemont, partage cet avis. Elle ajoute qu'il faut investir encore plus dans le secteur de santé mentale afin d'embaucher plus de personnel.

Pour le directeur de l'Institut d'études canadiennes et professeur au département de science politique de l'Université McGill, Daniel Béland, il y a beaucoup d’enjeux qui nécessitent du financement.