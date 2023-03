Aujourd'hui, on a appris que le Royaume-Uni [...] avait annoncé non seulement la livraison de chars à l'Ukraine, mais également d'obus contenant de l'uranium appauvri [...] Si cela se produit, la Russie sera contrainte de répliquer , a déclaré M. Poutine.

« Il semble que l'Occident ait vraiment décidé de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, non pas en paroles, mais en actes. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

L'Occident collectif commence à utiliser des armes à composante nucléaire , a-t-il ajouté. Pour le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, la Russie a de quoi répondre . Nous allons voir ce qu'ils comptent utiliser , a-t-il affirmé.

Un pas de plus a été franchi dans l'escalade, a-t-il ajouté.

Lundi soir, la vice-ministre britannique de la Défense Annabel Goldie a dit, en réponse à une question écrite posée par une parlementaire britannique, que le Royaume-Uni comptait fournir à l'Ukraine des obus contenant de l'uranium appauvri .

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il enverra des Challenger-2 en Ukraine. Photo : Getty Images / AFP/ADRIAN DENNIS

Ces munitions sont très efficaces pour détruire les chars et les véhicules blindés modernes , a-t-elle souligné dans sa réponse écrite. Elle a expliqué que ces obus étaient destinés à être utilisés avec les chars Challenger que compte également livrer Londres.

Décision condamnée en Grande-Bretagne

L'organisation antinucléaire britannique Campaign for Nuclear Disarmament a condamné la livraison de munitions avec de l'uranium appauvri. Elle a estimé dans un communiqué mardi qu'il s'agirait d'un désastre environnemental et sanitaire supplémentaire pour ceux qui vivent au cœur du conflit .

Les obus à uranium appauvri sont des munitions destinées à percer les blindages, dont l'utilisation est critiquée pour les risques qu'ils comporteraient pour la santé des militaires les utilisant et des populations vivant dans les zones visées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l'uranium appauvri est un métal lourd, chimiquement et radiologiquement polluant .