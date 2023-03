Bruno Marchand mitigé devant le budget 2023-2024

Questionné sur son taux de satisfaction, le maire accorde une note de 5 sur 10 au nouveau budget.

« Mon indignation va venir si on ne reçoit pas la part du gâteau à Québec, la part que la ville mérite. Je suis obligé d’attendre [de voir] comment on va ventiler [les chiffres] dans les prochains jours, les prochaines semaines » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Il aimerait que le budget intègre une section exclusivement réservée à la Capitale-Nationale.

En matière de logements sociaux abordables, le maire demandait la création de 2 500 unités au cours des cinq prochaines années, alors que le gouvernement en prévoit 1 500 dans l’ensemble de la province, mais le premier magistrat garde espoir. On va faire la démonstration des besoins criants , dit-il.

Bruno Marchand prévoit rencontrer le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, ainsi que la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, au mois de juin.

La construction de nouveaux logements prévue par le gouvernement met toutefois l’accent sur le nouveau Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ) qui favorise particulièrement les investissements privés.

Pour Bruno Marchand, le PHAQ ne peut pas être l’unique solution. Il préfère que le programme AccèsLogis soit maintenu pour mieux répondre aux besoins du milieu. Ça prend un programme qui travaille avec nos groupes techniques qui ne va pas juste créer 4 murs et un toit, mais un lieu où les gens vont appartenir et vont s'émanciper , soutient-il.

En ce qui concerne l’itinérance, le maire se veut encore prudent. Même s’il avait demandé 15 millions de dollars sur cinq ans et que le gouvernement en prévoit 35 pour la province, il préfère attendre la répartition des investissements avant de s’exprimer.

Optimisme

Le maire de Québec se dit ravi par les 15 millions de dollars annoncés par le gouvernement provincial pour améliorer son réseau de pistes cyclables, même s’il en avait plutôt demandé 53 pour les 5 prochaines années. 15 millions, ça représente les deux premières années de notre demande , souligne-t-il.

Par rapport aux investissements demandés par les sociétés de transport, Bruno Marchand se fait aussi optimiste, malgré le budget déposé. Aucun montant n’est encore détaillé et l’aide sera attribuée au prorata de l’achalandage. On est capable de boucler le budget pour les prochaines années, mais le gouvernement va devoir investir. C’est impératif qu’on arrive à des réponses dans les prochains mois , soutient-il.

Dans le nouveau budget, la Ville de Québec reçoit 14 % des investissements, alors que Montréal touche 30 %.

Peu de gains pour les villes du Québec

Contrairement à Bruno Marchand, le président de l’Union des municipalités du Québec, Daniel Côté a exprimé fortement son mécontentement mardi face au budget.

Quand on parle de transport collectif, d’habitation, on est loin du compte. En infrastructures récréatives et sportives, on est loin du compte. Le milieu municipal a beaucoup d’appétit et on rencontrera bientôt la ministre des Affaires municipales pour faire le point parce que la situation actuelle est intenable , affirme-t-il.

Les oppositions déçues

Même les partis d’opposition à l’hôtel de ville de Québec ont été plus critiques à l’endroit du budget. Le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, se dit déçu pour le monde municipal.

Pour Équipe priorité Québec, le maire de Lévis semble avoir plus de poids politique que Bruno Marchand. On n'est pas entendu à la Ville de Québec , croit le conseiller municipal Eric Ralph Mercier.

Lévis attend toujours le troisième lien

Puisque le maire de Lévis, Gilles Lehouillier est en vacances, le conseiller municipal et maire suppléant, Michel Patry a peu réagi au budget.

Si le projet, on nous annonçait qu’il va se faire demain matin, vous auriez devant vous l’homme le plus heureux au monde, mais ce n’est pas le cas. On va laisser travailler les gens. On attend les études , a indiqué Michel Patry.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et de Camille Carpentier