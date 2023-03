L’opposition veut un horaire détaillé du voyage du maire en Scandinavie

Ce voyage officiel au Danemark, en Suède et en Finlande est un peu trop opaque au goût de Québec d’abord. Son chef, Claude Villeneuve, aimerait savoir qui le maire rencontrera, et quand.

Ils sont en délégation, ils sont un gros groupe. Quels sont les lieux qu'ils vont visiter? Quels sont les groupes qu'ils vont rencontrer? , se questionne le chef de l’opposition officielle.

« Je pense qu'on pourrait avoir une discussion beaucoup plus ouverte, plus intelligente, plus complète, en tout cas nous comme opposition, si on avait accès à l'horaire et à l'ensemble des activités. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

L’administration municipale a dévoilé lundi un peu plus de détails sur les déplacements du maire. À Copenhague, il rencontrera notamment des experts en transport public et en mobilité active. À Malmö, il visitera des habitations durables, alors qu’à Helsinki, il discutera de logement social et d’itinérance avec des organisations locales.

Cette description est insuffisante pour le deuxième groupe d’opposition, qui demande plus de transparence de la part de l’administration Marchand.

Nous aurions aimé avoir le programme du maire, martèle le conseiller d’Équipe priorité Québec, Eric Ralph Mercier. J'aurais aimé ça l'avoir de façon détaillée, de façon ventilée. Quel est son itinéraire?

Mardi soir, le cabinet du maire indiquait ne pas avoir l’intention de diffuser un itinéraire quotidien de cette mission économique.

Le chef d'Équipe priorité Québec est entouré des conseillers Eric Ralph Mercier et Stevens Melançon. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Équipe priorité Québec voulait son billet

Équipe priorité Québec s’explique mal qu’aucun élu de l’opposition ne fasse partie du voyage, alors que les maires de Laval, de Gaspé et de Granby accompagneront Bruno Marchand. Le conseiller Pierre-Luc Lachance et des représentants de l’Université Laval, du Conseil régional de l’environnement et de Vivre en ville entre autres, accompagneront aussi le maire.

C’est toute une délégation qui a la même perspective d'approche, et la même ligne de pensée que lui , tonne Eric Ralph Mercier, qui croit qu’un membre d’Équipe priorité Québec aurait pu poser les bonnes et vraies questions au maire durant la mission.

Eric Ralph Mercier, Stevens Melançon et leur chef Patrick Paquet affirment d’ailleurs avoir proposé d’envoyer l’un d’entre eux aux frais de leur parti, mais que le cabinet du maire aurait refusé.